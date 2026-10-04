Como fica o Ceará com Ciro ou Elmano no governo a partir de 2027

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RESUMO ＋

A eleição entre Elmano de Freitas (PT) e Ciro Gomes (PSDB) coloca o Ceará diante de dois caminhos políticos e administrativos a partir de 2027. Uma reeleição de Elmano representaria maior continuidade das políticas e alianças construídas pelo atual grupo governista, enquanto uma vitória de Ciro poderia levar a mudanças na estrutura do governo, na base política e na estratégia de desenvolvimento econômico. Independentemente do vencedor, especialistas apontam desafios comuns, como segurança pública, pressão fiscal, adaptação à reforma tributária, atração de investimentos e negociação com Brasília e a Assembleia Legislativa.

De Fortaleza, Ceará — Continuidade de políticas e alianças construídas nos últimos anos ou uma reorganização da máquina pública e da base política do governo. Esses são alguns dos principais caminhos apontados por especialistas para o Ceará a partir de 2027, a depender de quem vencer a eleição entre o atual governador Elmano de Freitas (PT) e o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Elmano representa a manutenção de projetos e da estrutura política formada em torno do PT e do senador Camilo Santana (PT). Ciro propõe mudanças na administração estadual e na estratégia de desenvolvimento econômico, mas teria pela frente o desafio de construir uma nova base de apoio para governar.

Quem vencer, porém, começará 2027 diante de desafios que não mudam com o resultado da eleição. A adaptação à reforma tributária, a violência, a atração de investimentos, o âmbito fiscal e a necessidade de negociar com Brasília e com a Assembleia Legislativa estão entre os pontos levantados pelos especialistas ouvidos pela EXAME.

O que significa se Elmano vencer?

Para a doutora em ciência política e professora da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e da Universidade de Fortaleza (Unifor), Mariana Dionísio, uma reeleição por margem estreita tenderia a ser interpretada mais como uma demonstração da força do grupo governista do que como a consolidação de uma liderança autônoma de Elmano.

E o efeito político iria além desta eleição, na avaliação do cientista político e sócio da Hold Assessoria Legislativa, André César. Ele vê que a permanência do PT permitiria ao partido atravessar o próximo ciclo eleitoral em posição mais confortável e já projetar a disputa seguinte.

O que significa se Ciro vencer?

Na avaliação da cientista política, uma vitória de Ciro produziria outro tipo de rearranjo, pois o tucano precisaria construir uma base política em um estado no qual grande parte das prefeituras mantém relações consolidadas com o atual grupo governista. Cerca de 178 gestores municipais apoiam abertamente Elmano.

"Um Ciro governador herdaria o Executivo, mas não herdaria automaticamente essas redes de apoio", afirma Dionísio. E a composição da próxima Assembleia Legislativa ganharia importância desde o início do mandato, já que Ciro precisaria formar maioria para aprovar projetos e executar sua agenda.

Uma eventual vitória de Ciro ainda poderia mexer na organização partidária do Ceará. César, da Hold Assessoria Legislativa, avalia que o resultado recolocaria o tucano como uma liderança capaz de atrair outros atores políticos e poderia abrir espaço para uma reconstrução do PSDB no estado a partir do controle do governo.

Economia deve preservar grandes projetos

Na economia, as diferenças aparecem mais na estratégia do que nos grandes projetos considerados estruturantes. Infraestrutura logística, energias renováveis, diversificação industrial e investimentos relacionados ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém devem permanecer relevantes independentemente do vencedor.

Na visão de economistas, Elmano representa uma agenda mais próxima da atual, com atração de investimentos, indústria automotiva e novos setores tecnológicos. Ciro propõe reformular a política industrial, rever o Fundo de Desenvolvimento Industrial e ampliar o foco sobre empreendedorismo, pequenos negócios e descentralização da atividade econômica.

"A principal diferença estaria menos nos grandes ativos que o Ceará precisa desenvolver e mais na estratégia de desenvolvimento e no papel do Estado", afirma o economista cearense Alex Araújo.

Ele explica que os principais vetores da economia do estado dependem de investimentos de longo prazo, o que limita a possibilidade de uma ruptura completa após a eleição.

A estrutura do próprio governo também pode se tornar um ponto de diferença. O economista e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Érico Veras Marques, destaca que Ciro propõe uma máquina menor, com redução de secretarias e revisão de contratos.

"Isso não quer dizer que nós teremos efetivamente um estado mais eficiente, mas que ele vai procurar ter uma máquina menor", afirma. Em um eventual segundo mandato de Elmano, a expectativa do economista é de maior continuidade, inclusive na educação voltada à qualificação da mão de obra.

Próximo governo do Ceará terá alguns limites

As promessas apresentadas durante a campanha encontrarão restrições já no início de 2027. Juros ainda elevados, crescimento econômico mais moderado e pressão sobre os recursos públicos devem conviver com a necessidade de manter investimentos e ampliar emprego e renda.

Para Araújo, um dos riscos de um novo mandato de Elmano seria sustentar a expansão das políticas públicas e dos investimentos caso o ambiente econômico imponha maior pressão fiscal.

No caso de Ciro, a dificuldade estaria em executar uma mudança mais ampla na estratégia de desenvolvimento sem provocar descontinuidade em projetos já em curso ou incerteza entre investidores.

"Eu vejo 2027 como um ano de transição e priorização, mais do que de grandes rupturas." Alex Araújo, economista cearense

A segurança pública também aparece como um desafio comum; inclusive, Veras Marques aponta a violência e a presença de facções criminosas entre os principais problemas que o próximo governador terá de enfrentar, ao mesmo tempo em que administra as pressões econômicas e fiscais.

A preocupação é compartilhada pelos eleitores ouvidos pela EXAME. Samuel Marinho, de 21 anos, estudante de psicologia e eleitor de Ciro, espera atenção à segurança e à industrialização do interior, mas reconhece que uma eventual nova gestão não poderia depender apenas da experiência passada do candidato.

"O Ceará de hoje é diferente daquele que ele governou décadas atrás", afirma Samuel. Já Lívia Góis, de 27 anos, administradora e eleitora de Elmano, associa um segundo mandato principalmente à continuidade de políticas em educação, mobilidade, segurança e saúde.

Relação com Brasília exigirá negociação

A relação com o Governo Federal será outra peça importante do próximo mandato. Projetos de infraestrutura, saneamento, habitação, rodovias, saúde e educação dependem, em diferentes graus, de recursos ou articulação com a União, o que torna a interlocução com Brasília necessária.

Se Lula permanecer na Presidência e Elmano for reeleito, a proximidade partidária tende a facilitar essa relação, enquanto uma eventual combinação entre Ciro no governo estadual e Lula na Presidência exigiria uma convivência mais pragmática depois de anos de divergências.

A mesma lógica aparece na análise de André César. "Você tem que trabalhar junto", afirma o cientista político, que considera a negociação com Brasília indispensável diante das limitações fiscais dos estados, independentemente da relação partidária entre os ocupantes dos dois cargos.

O alinhamento político, porém, não resolve sozinho a capacidade de atrair recursos e investimentos. O Ceará continuará precisando apresentar projetos tecnicamente consistentes, garantir capacidade de execução, oferecer segurança jurídica e mobilizar capital privado, segundo Araújo.