Entidades do setor alertam que a execução das obras de infraestrutura pode ser limitada por fatores além do financiamento: a oferta de engenheiros e trabalhadores, o custo dos materiais e a capacidade dos fornecedores. O alerta ocorre em meio ao aumento de concessões e parcerias público-privadas, em um ciclo de investimentos elevados.

Mão de obra é o gargalo mais citado

Segundo a CBIC, 90% das construtoras relatam dificuldade para contratar trabalhadores qualificados. O dado convive com um mercado aquecido: a construção fechou agosto com 3,15 milhões de empregados com carteira assinada, recorde da nova série do Caged, e a infraestrutura foi o segmento que mais contratou nos oito primeiros meses de 2026, com 79 mil vagas.

Déficit de engenheiros

A CNI estima um déficit de cerca de 75 mil engenheiros, que pode chegar a pelo menos 500 mil até 2030. Ao Exame Infra, o superintendente de Infraestrutura do BNDES, Felipe Borim, afirmou que o país tem projetos e "falta engenheiro para executá-los". O Sinicon, sindicato da construção pesada, fala em "alerta amarelo" na formação desses profissionais.

O tema será discutido no Fórum Infraestrutura da EXAME, em 2 de dezembro. Registre seu interesse no fórum e acompanhe o painel.

Insumos mais caros pressionam o orçamento das obras

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC), da FGV, pondera materiais, mão de obra e equipamentos. Em abril, o índice subiu 1%, a maior alta para o mês desde 2011, e a CBIC associou o resultado ao encarecimento do petróleo. O grupo de materiais e equipamentos avançou 1,4% no mês, o maior salto mensal desde junho de 2022.

Para o FGV Ibre, as obras de infraestrutura são mais sensíveis a esse movimento porque se concentram em cimento, concreto e aço, insumos com baixa possibilidade de substituição. Nesses casos, aumenta a chance de o custo ser repassado integralmente ao contrato.

Fornecedores e cadeia de suprimentos

A pressão também chega às empresas que fornecem serviços e equipamentos. No setor de concessões, a escassez da cadeia de fornecedores de engenharia passou a figurar entre as três maiores preocupações, apontada pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).

Pedro Veloso, diretor de engenharia da Via Araucária, apontou o ritmo de entregas como principal desafio do ciclo de obras, ao lado da falta de mão de obra qualificada e da burocracia, em meio à sequência de leilões rodoviários.

Participe do debate no Fórum Infraestrutura 2026 e acompanhe como o setor avalia esses gargalos.

O que o setor discute para ampliar a capacidade

A CBIC conduz um Plano Nacional de Capacitação no canteiro de obras. Na construção pesada, o Sinicon discute um diagnóstico com a Aneor e a Abdib para propor soluções. Em metrôs e trens, a ANPTrilhos avalia que mudanças na escala 6x1 podem agravar a falta de mão de obra. Já o BNDES defende planejamento de longo prazo para preparar a cadeia produtiva para novos investimentos.

A execução também depende de engenharia, licenciamento e gestão, como mostra a análise sobre o Plano Nacional de Logística, e do uso de dados para acompanhar a execução das concessões.

O tema no Fórum Infraestrutura da EXAME

Na quinta edição, em 2 de dezembro, a partir das 8h, o evento presencial na EXAME terá o painel “O desafio de executar: mão de obra, insumos e capacidade na infraestrutura”. A discussão aborda a capacidade de execução da indústria, a disponibilidade de trabalhadores, equipamentos e insumos e os efeitos da cadeia de suprimentos na entrega de projetos estratégicos.

Participam do painel Karla Bertocco, conselheira de administração da Sabesp, da Orizon e Vinci, e Claudio Medeiros, presidente do Sinicon. A agenda inclui ainda painéis sobre governadores eleitos, inteligência artificial no Estado, PAC, mobilidade, logística, rodovias e portos.

Fórum Infraestrutura 2026: veja a agenda completa e registre seu interesse em participar.