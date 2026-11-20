Celebrado em 20 de novembro, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é um marco da luta antirracista no Brasil. A data homenageia Zumbi dos Palmares, liderança do maior quilombo do período colonial, assassinado em 1695, e reforça a importância de reconhecer a contribuição da população negra para a formação do país em todos os sentidos.

Mais do que uma homenagem histórica, o dia propõe uma reflexão sobre a diáspora africana e a escravização de pessoas negras, seus efeitos na sociedade contemporânea e a permanência das desigualdades raciais no acesso à educação, ao mercado de trabalho, à renda, à segurança e a outros direitos.

A data também é um momento de valorização da cultura afro-brasileira, da memória de lideranças negras e das conquistas alcançadas por movimentos sociais que, ao longo de séculos, reivindicaram reconhecimento, representatividade e políticas de reparação.

Como surgiu o Dia da Consciência Negra?

A escolha do 20 de novembro como marco da luta negra no Brasil surgiu no início da década de 1970, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Um grupo de estudantes e militantes negros passou a questionar a centralidade do 13 de maio, dia em que a princesa Isabel (branca, filha do imperador Dom Pedro II) assinou a Lei Áurea, em 1888, que libertou legalmente a população escravizada e tornou o Brasil o último país das Américas e do Ocidente a abolir oficialmente a escravidão.

O coletivo, que posteriormente ficou conhecido como Grupo Palmares, propôs uma data que destacasse a resistência dos próprios negros à escravidão, em vez de associar a libertação exclusivamente a um ato da monarquia.

A primeira celebração organizada pelo coletivo ocorreu em 20 de novembro de 1971. A escolha fazia referência à morte de Zumbi dos Palmares, em 20 de novembro de 1695, e buscava resgatar a história de Palmares como símbolo de luta e autonomia.

A ideia ganhou força nos anos seguintes, especialmente com a atuação do Movimento Negro Unificado (MNU), criado em 1978, que ajudou a ampliar o debate sobre racismo, discriminação e direitos da população negra durante a ditadura militar.

Em 2003, a Lei nº 10.639 tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Em 2011, a Lei nº 12.519 instituiu oficialmente o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A data se tornou feriado nacional em 2023, com a Lei nº 14.759, e passou a valer em todo o país a partir de 2024.

Quem foi Zumbi dos Palmares?

Zumbi foi uma das principais lideranças do Quilombo dos Palmares, comunidade formada por pessoas que fugiam de seus escravizadores e se organizavam para viver fora do domínio do Estado. Palmares se desenvolveu na região da Serra da Barriga, no atual município de União dos Palmares, em Alagoas, e reuniu diferentes núcleos de povoamento.

A comunidade resistiu durante quase cem anos a expedições militares portuguesas e holandesas. Sua população chegou a ser estimada em dezenas de milhares de pessoas, embora os números exatos sejam objeto de debate histórico até hoje.

Zumbi nasceu em Palmares, por volta de 1655. Ele era neto de Aqualtune, princesa africana da região do Congo que foi trazida ao Brasil na condição de escravizada, fugiu e liderou o Quilombo dos Palmares.

Ainda criança, teria sido capturado por soldados portugueses e entregue ao padre Antônio Melo, que o batizou como Francisco e lhe ensinou português e latim. Aos 15 anos, fugiu e retornou ao quilombo, onde passou a ser conhecido como Zumbi.

Por volta dos 25 anos, tornou-se uma das principais lideranças militares da resistência. Em 1694, forças coloniais atacaram o principal núcleo de Palmares, o Mocambo do Macaco, que foi destruído. Zumbi conseguiu escapar e continuou resistindo.

Depois de mais de um ano escondido, um de seus capitães é preso e torturado, e entrega a localização do líder. Em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi encontrado, morto e esquartejado pelas tropas portuguesas. Sua cabeça foi decepada e exposta em praça pública em Recife, com o intuito de desestimular revoltas.

A morte de Zumbi ocorreu quase 200 anos antes da abolição ser assinada e inspirou a luta da população negra e escravizada, que protagonizou centenas de levantes pela liberdade nos séculos seguintes.

Por que celebrar a morte de Zumbi, e não a abolição?

A escolha do 20 de novembro como referência para a Consciência Negra é uma forma de destacar o protagonismo da população negra na luta por liberdade, em contraponto à narrativa que coloca a abolição como uma concessão da princesa Isabel.

A Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, aboliu legalmente a escravidão no Brasil. Mas a libertação não foi acompanhada por políticas amplas de inclusão social, acesso à terra, educação, moradia ou trabalho para os ex-escravizados e seus descendentes.

A população negra deixou de ser legalmente escravizada, mas continuou enfrentando barreiras sociais e econômicas, além de discriminação e violência. Um exemplo histórico que ilustra este cenário foi a Revolta da Chibata, de 1910, mais de 20 anos depois da abolição, que denunciava as agressões e condições trabalhistas da Marinha do Brasil contra os marinheiros, em sua grande maioria negros.

Por essa herança escravocrata, o movimento negro passou a reivindicar uma data que simbolizasse a resistência histórica, a organização e a luta coletiva, e não apenas o ato formal da abolição.

O 20 de novembro representa, assim, uma perspectiva de liberdade construída por meio da mobilização e da resistência. A data também resgata a história de quilombos, revoltas, movimentos culturais e lideranças negras que tiveram papel central na formação do país.

Dia da Consciência Negra em 2026

O Dia da Consciência Negra é marcado por manifestações, debates, atividades culturais, ações educativas e iniciativas de valorização da história e da cultura afro-brasileira. A pauta não se limita à memória da escravidão: foca nos desafios atuais para combater o racismo e garantir igualdade de direitos.

Entre os temas discutidos estão:

Racismo estrutural e discriminação no cotidiano;

Desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho e na educação;

Violência contra a população negra, especialmente jovens;

Representatividade em espaços de poder, liderança e decisão;

Valorização da cultura afro-brasileira, da ancestralidade e da história negra;

Políticas de ações afirmativas, como cotas;

Saúde da população negra e acesso a serviços públicos;

Direitos das mulheres negras e enfrentamento à violência;

Racismo religioso e intolerância contra religiões de matriz africana.

Neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania também destacou a interseção entre racismo e capacitismo. Em uma mobilização do Novembro Negro, representantes do governo e da sociedade civil discutiram como pessoas negras com deficiência enfrentam diferentes formas de discriminação e a necessidade de políticas públicas que considerem essas experiências.

A discussão também envolve a necessidade de ampliar o acesso à educação, abolir as barreiras à ascenção financeira, fortalecer lideranças negras e assegurar que a participação social e a garantia de direitos contemplem diferentes grupos dentro d própria população negra.

Desigualdade racial estrutural no Brasil

Apesar de avanços em políticas públicas e de mudanças na composição da população, indicadores recentes mostram que as desigualdades raciais continuam não só presentes, mas estruturais no Brasil.

Dados do IBGE referentes a 2025, divulgados na última quarta-feira, 18, mostram que pessoas pretas e pardas representavam 55,1% dos trabalhadores ocupados, mas ocupavam 30,7% dos cargos gerenciais. Entre os brancos, que correspondiam a 43,8% dos trabalhadores, a participação nos postos de liderança era de 67,4%.

A disparidade é ainda maior no topo da hierarquia: entre os 20% dos cargos gerenciais mais bem remunerados, pretos e pardos representavam 19,6%, enquanto brancos correspondiam a 78,3%.

As diferenças também aparecem no desemprego. Em 2025, a taxa de desocupação era de 4,3% entre brancos, 7,1% entre pretos e 6,5% entre pardos.

A informalidade atingia 44,8% dos trabalhadores negros, ante 33,4% dos brancos. No rendimento médio por hora, pessoas brancas recebiam R$ 27,20, enquanto trabalhadores negros tinham média de R$ 16,60.

Os dados mostram que a desigualdade racial não se resume ao acesso a uma vaga de emprego: também envolve a possibilidade de alcançar posições de liderança, melhores remunerações e condições mais estáveis de trabalho.

Composição racial do Brasil

O Censo Demográfico de 2022 mostrou uma mudança histórica na composição racial da população brasileira. Pela primeira vez desde 1991, o grupo que se declarou pardo passou a representar a maior parcela da população, com 45,3%, ou 92,1 milhões de pessoas.

A população preta chegou a 10,2%, equivalente a 20,6 milhões de brasileiros. Somadas, as pessoas pretas e pardas representavam 55,5% da população nacional.

Em comparação com o Censo de 2010, o contingente que se declarou preto cresceu 42,3%, enquanto a população parda aumentou 11,9%. Já a participação da população branca caiu de 47,7% para 43,5%.

A autodeclaração é o critério utilizado pelo IBGE para classificar cor ou raça. Os resultados refletem, principalmente, transformações na forma como as pessoas reconhecem e afirmam sua identidade racial.

O crescimento da população que se declara preta ou parda é observado em um contexto de décadas de mobilização de movimentos negros, organizações culturais, pesquisadores e ativistas pela valorização da identidade negra e pelo enfrentamento ao racismo.

Campanhas de conscientização, políticas de ações afirmativas, debates sobre representatividade e maior presença de pessoas negras em espaços culturais, acadêmicos, políticos e na mídia contribuíram para ampliar a discussão sobre identidade racial e pertencimento.

O movimento negro também reivindicou mudanças na forma como a história do país é contada, com maior reconhecimento da contribuição africana e afro-brasileira e das trajetórias de resistência à escravidão e ao racismo.