'Ciclone Bomba' vai derrubar temperaturas em SP no Dia das Mães; veja previsão

A formação de um ciclone extratropical na costa da Argentina deve mudar a previsão do tempo para o estado de São Paulo durante o Dia das Mães, neste domingo, 10.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital paulista terá muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A previsão indica mínima de 14°C e máxima de 21°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 90% e 95%.

O sistema meteorológico está associado à primeira onda de frio de 2026 e pode adquirir características de um Ciclone Bomba na região do Atlântico Sul, próximo à Argentina e ao Uruguai. O termo é usado quando um ciclone apresenta queda rápida da pressão atmosférica em poucas horas. Esse processo intensifica os ventos e favorece mudanças bruscas nas condições do tempo.

Apesar de o centro do ciclone não avançar sobre o Brasil, a circulação atmosférica provocada pelo sistema influencia o avanço da frente fria sobre o Sudeste. Em São Paulo, o reflexo será a queda das temperaturas, aumento da nebulosidade e ocorrência de chuva durante o fim de semana.

O Inmet também prevê rajadas de vento em áreas do estado entre sexta-feira, 8, e domingo, 10, principalmente no interior paulista e na faixa leste do estado.

Tendência de temperatura do ar na noite de domingo (Inmet)

Frio avança após o fim de semana

A massa de ar polar associada à frente fria deve avançar sobre o estado no início da próxima semana.

Segundo o Inmet, cidades do interior paulista podem registrar temperaturas próximas de 11°C na segunda-feira, 11, incluindo municípios da região de Bauru.

A tendência é de manutenção do tempo mais frio no estado ao longo dos próximos dias, com possibilidade de chuva isolada na faixa leste paulista.