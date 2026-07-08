Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Comissão da Câmara convoca chanceler após documento citar risco de ação militar dos EUA no Brasil

Ofício do Itamaraty dizia que decisão de Trump de classificar facções como terroristas representa risco ao país

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira (Creative Commons)

Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira (Creative Commons)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 8 de julho de 2026 às 14h08.

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara (CREDN) aprovou, nesta quarta-feira, 8, a convocação do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ao colegiado para esclarecer o teor de um ofício enviado pelo chanceler à Câmara em 1º de julho que menciona o risco de uma ação militar americana no Brasil. O documento relaciona esse suposto risco à decisão do governo dos Estados Unidos de classificar facções criminosas como terroristas.

O chanceler precisará comparecer à comissão para esclarecer o posicionamento do Itamaraty sobre o tema. O requerimento de convocação foi apresentado pelo deputado bolsonarista Evair de Melo (Republicanos-ES).

O mesmo parlamentar direcionou questionamentos ao Ministério de Relações Exteriores sobre a classificação, pelos EUA, das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como terroristas. O ofício que cita o risco de ações militares americanas foi uma resposta do Itamaraty às perguntas de Melo.

Evair de Melo criticou o teor do documento e disse que está colhendo assinaturas de outros parlamentares para pedir a instalação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) sobre a atuação do Itamaraty no caso. Apesar disso, mesmo que o deputado consiga as assinaturas necessárias, é improvável que uma CPMI seja instalada a três meses das eleições.

A CREDN, que é presidida pelo também bolsonarista  Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP), aprovou ainda uma moção de repúdio à "postura militante e ideologizada" do Ministério das Relações Exteriores na condução da política externa brasileira. O documento, de autoria do próprio presidente da comissão, afirma que a atuação do Itamaraty estaria "marcada pela adoção de retórica agressiva contra agentes nacionais e pela violação da tradição de isenção e profissionalismo da diplomacia, colocando em risco os interesses soberanos do país".

O deputado Orleans e Bragança critica a linguagem das notas oficiais do Itamaraty, que, segundo ele, estão "em claro desacordo com os padrões da diplomacia profissional" e têm "linguagem inadequada, incompatível com a dignidade e o decoro exigidos da chancelaria brasileira, comprometendo sua credibilidade institucional". 

A crítica faz alusão, por exemplo, a uma nota publicada em 24 de junho na qual o Itamaraty afirma que "os traidores da Pátria devem ao Brasil é um pedido de desculpas pelas tarifas e pelos prejuízos causados a milhares de brasileiros". A nota foi uma resposta ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o presidenciável solicitar participação em uma audiência pública do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) sobre a possível imposição de tarifas ao Brasil.

O que dizia o ofício do Itamaraty

O ofício do Itamaraty, assinado por Mauro Vieira, foi enviado no dia 1º de julho ao primeiro-secretário da mesa diretora da Casa, Carlos Veras (PT-PE), em resposta a questionamentos do deputado bolsonarista Evair de Melo (Republicanos-ES) sobre a classificação, pelo governo de Donald Trump, das facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas.

No documento, o chanceler Vieira diz que o Brasil não foi consultado pelas autoridades americanas antes do anúncio da classificação e afirma que a medida traz "possibilidade do uso da força militar dos Estados Unidos em território brasileiro". O ofício não explica, porém, o porquê da conclusão.

"A designação pode servir para que autoridades estadunidenses apliquem medidas administrativas e judiciais de caráter unilateral e extraterritorial contra pessoas, empresas ou organizações brasileiras, inclusive contra aquelas sem vínculos diretos com os EUA ou cuja ligação com os grupos designados seja indireta ou meramente involuntária. Adicionalmente, tal aplicação pode ocorrer com amplo grau de discricionariedade, dada a amplitude dos termos adotados na legislação de contraterrorismo daquele país, com sérias possibilidades de implicações para cidadãos brasileiros nos planos financeiro, migratório e penal", afirma o documento.

Em outro momento, Vieira reitera que a classificação das facções como terroristas "poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro, migratório e penal". Em seguida, o documento reforçou "o risco de uso da força militar dos EUA contra o território nacional".

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaDonald TrumpItamaraty

Mais de Brasil

Feriado de 9 de julho: o que abre e o que fecha nesta quinta em SP

Em que lugares o dia 9 de julho é feriado? Veja as cidades e estados que terão folga

Rodízio suspenso em SP: entenda o que muda no feriado e na emenda

10 de julho é ponto facultativo? Veja quem tem que trabalhar nesta sexta-feira

Mais na Exame

Esporte

Egito pede exclusão de árbitro da Copa após derrota para a Argentina

Marketing

Quando aparecer deixou de ser suficiente

ESG

Airbus aposta em motor a hidrogênio e acelera corrida pela aviação limpa

Brasil

Feriado de 9 de julho: o que abre e o que fecha nesta quinta em SP