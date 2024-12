Com Lula internado, Alckmin vai comandar reunião do Conselhão desta quinta

A última reunião do ano do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, está mantida para esta quinta-feira, 12, sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, internado em São Paulo. O encontro irá reunir ministros, empresários e sindicalistas.

Esta será a quarta vez que o grupo se reúne desde a recomposição em 2023. Após ser extinto pelo governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula recriou o Conselhão para auxiliar o Executivo na definição de políticas prioritárias para o país.

Os encontros costumam ser presididos por Lula, mas, em sua ausência nesta semana, a reunião de quinta-feira será liderada pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também são esperados. Na ocasião, serão assinados decretos, sanções e acordos de cooperação de propostas geradas no âmbito do Conselhão.

Segundo o Planalto, a cerimônia também será palco de anúncios de ações em descarbonização e transição energética, no âmbito do Nova Indústria Brasil.

Atualmente, o grupo é composto por 245 integrantes, sendo 147 homens e 98 mulheres. Os nomes vão de empresários a representantes de movimentos sociais, do setor financeiro e do agronegócio.