Lula passou bem durante a noite, tem dieta leve, fez exames e será reavaliado pela manhã

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou bem a primeira noite após a cirurgia de emergência no cérebro. Lula está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. De acordo com a equipe médica, o presidente está alimentando bem. Lula está sendo submetido a uma dieta leve no pós-operatório.

Lula também fez novos exames para ver a evolução do quadro. Até o final da manhã desta quarta-feira, ele será reavaliado pela equipe médica chefiada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho. A primeira-dama, Janja da Silva, acompanha o presidente em tempo integral.

Um novo boletim médico deve ser divulgado até o final da manhã desta quarta-feira.

Saúde presidencial

Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês em Brasília às 18h de segunda-feira e partiu para São Paulo às 22h30. Segundo o boletim, Lula estava com dor de cabeça. "Ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10", afirmou o hospital. Em outubro, Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu com a cabeça no chão.

Na unidade de São Paulo do Sírio-Libanês, Lula "foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma". "A cirurgia transcorreu sem intercorrências. No momento, o presidente encontra-se bem, sob monitorização em leito de UTI", afirma o boletim.

Em coletiva de imprensa na manhã de terça-feira, Kalil afirmou que Lula deve retornar a Brasília apenas na semana que vem "se tudo correr bem".