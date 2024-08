Com Bolsonaro, Tarcísio e Temer, Nunes oficializa candidatura à reeleição neste sábado

A coligação formada por 12 partidos, liderada pelo MDB, realiza neste sábado, 3, a convenção que vai confirmar o nome do prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como candidato à reeleição em uma chapa com o coronel da reserva Ricardo de Melo Araújo (PL) como vice. O evento vai começar às 10h na área externa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

O evento contará com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Michel Temer, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da ex-primeira-dama e presidente da Executiva Nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro.

Presidentes, correligionários, lideranças locais e nacionais e pré-candidatos a vereador dos 12 partidos que fazem parte da coligação também vão marcar presença.

A convenção terá caráter festivo para demonstrar a força do incumbente na disputa pela administração da cidade. A ideia da campanha é valorizar o que Nunes chama de "frente ampla". Hoje, o prefeito tem o apoio do MDB, PL, PSD, União Brasil, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, Avante, Mobiliza, Agir e PRD. O nome da coligação será "Caminho Seguro para São Paulo", relacionando a campanha com o tema de segurança pública, segundo aliados do prefeito.

Apesar de vender um clima de unidade, Nunes enfrentou resistência de alguns partidos que discordaram da indicação do vice feita por Bolsonaro. O União Brasil, comandado em São Paulo pelo presidente da Câmara dos Vereadores, Milton Leite, ameaçou desembarcar da aliança e apoiar o influenciador Pablo Marçal (PRTB) na corrida eleitoral.

Após reuniões entre Nunes e Leite, o apoio caminha para se concretizar.

Nunes e Boulos formam o primeiro pelotão

Segundo o agregador EXAME/IDEIA, atualizado no dia 26 de julho, Nunes tem 25%, empatado com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). Os dois formam o primeiro pelotão da disputa, seguidos pelo influenciador Pablo Marçal (PRTB), o apresentador José Luiz Datena (PSDB) e Tabata Amaral (PSB).

Uma pesquisa recente, porém, mostrou Datena empatado tecnicamente com Nunes e Boulos. Embora seja apenas um retrato do momento, a informação movimenta as campanhas, e mostra o interesse do eleitor paulistano em candidaturas mais à direita.

As próximas sondagens devem já repercutir a transferência de votos do então pré-candidato Kim Kataguiri (União Brasil), que anunciou na quinta-feira, 1, sua retirada da disputa eleitoral.