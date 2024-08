Bruno Engler é oficializado candidato em BH e terá coronel como vice

O Partido Liberal (PL) oficializou na tarde desta sexta-feira a candidatura do deputado estadual Bruno Engler à prefeitura de Belo Horizonte. Com uma chapa puro-sangue, a vice será coronel Claudia Romualdo, ex-comandante da Polícia Militar. No evento que ocorreu na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, lideranças do PL como o deputado federal Nikolas Ferreira prestaram seu apoio ao deputado.

Apesar de não estar presente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo dando sua benção a Engler. Na gravação, que foi exibida durante a solenidade, o ex-mandatário ressalta sua relação de proximidade com o parlamentar:

— Eu espero que ele (Bruno Engler) tenha sucesso nessa empreitada, é uma pessoa que vocês sabem que há muito tempo tenho muito carinho. É um jovem que tem tudo para dar certo na nossa querida BH e nós precisamos pensar no futuro — disse.

A ausência de Bolsonaro ocorre devido a uma condição de saúde, já que o ex-presidente cumpre um tratamento de erisipela. A expectativa é de que ele esteja na capital mineira ainda neste mês em outro evento de campanha.

Policial de formação, Cláudia Romualdo tentou se eleger deputada estadual nas eleições de 2022, mas não conseguiu se eleger, obtendo pouco mais de 12,2 mil votos.

Esta não é a primeira vez que Bruno Engler concorre a prefeitura de Belo Horizonte. Em 2020, o deputado terminou em segundo lugar na corrida contra o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD), com 9,95% dos votos.

Na disputa passada, Bruno chegou a escolher Romualdo como vice, mas o registro dela terminou embarreirado pela Justiça Eleitoral, por estar fora do prazo.

Segundo a última Quaest divulgada na capital, Engler está numericamente em segundo lugar. O parlamentar tem 11% dos votos, mesmo percentual do ex-deputado estadual João Leite (PSDB), que não irá disputar a eleição. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos, Engler está empatado com o prefeito Fuad Noman (PSD), a deputada federal Duda Salabert (PDT), o senador Carlos Viana (Podemos) — que pontuam 9% cada — e com o pré-candidato do PT, Rogério Correia, que tem 6%.

Quem lidera a disputa, até o momento, é o deputado estadual e apresentador licenciado da Record TV, Mauro Tramonte (Republicanos), com 25%.