Em evento com Tarcísio, Republicanos oficializa apoio a Ricardo Nunes

O Republicanos oficializou, nesta quinta-feira, o apoio a Ricardo Nunes (MDB) na disputa da reeleição à prefeitura de São Paulo. O evento contou com nomes importantes do partido como o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, a senadora Damares Alves (DF) e o deputado federal Marcos Pereira (SP).

A sigla é uma das 11 legendas que farão parte da coligação da candidatura de Nunes, que será oficializada neste sábado, 3, durante a convenção do MDB. No evento desta quinta, realizado no Memorial da América Latina, Nunes foi saudado pelos presentes e ouviu frases otimistas. Tarcísio disse que o prefeito “vai ganhar porque o bem sempre vence”.

Além de firmar o apoio ao emedebista, a convenção do Republicanos ainda lançou a candidatura de 46 vereadores para o legislativo paulistano.

Entre os nomes oficializados, estão o apresentador de TV Dudu Camargo, o humorista Marquito, o já vereador Sansão Pereira e o filho do deputado estadual Jorge Wilson Xerife do Consumidor, o Jorge Wilson Filho.

A lista de partidos que apoiam Nunes é composta, além do MDB, por PL, PSD, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, PRD, Agir, Mobiliza, Avante e União Brasil — que oficializará o embarque nessa candidatura neste sábado.