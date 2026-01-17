Brasil

Helicóptero cai em área de mata na Zona Oeste do Rio

Queda da aeronave deixou três vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros

No helicóptero estavam três pessoas, que não resistiram ao impacto e tiveram a morte confirmada no local (Reprodução/RJ1)

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 13h38.

Um helicóptero caiu neste sábado, 17, na zona oeste do Rio de Janeiro. A aeronave transportava três tripulantes, que não resistiram ao impacto e tiveram as mortes confirmadas no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência em uma área de mata fechada em Guaratiba, de difícil acesso. Equipes do Grupamento de Operações Aéreas (GOA), do Grupo de Operações Especiais (Goesp) e militares atuam no local.

*Nota em atualização

