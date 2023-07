Com artrose e idade, saúde de Lula desperta novas preocupações

A artrose no quadril que deve levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à mesa de cirurgia, provavelmente em outubro, é o segundo problema de saúde a afetar a agenda do chefe do Executivo em seus sete meses de terceiro mandato.

Antes disso, em março, Lula havia adiado por alguns dias uma viagem à China por causa de uma pneumonia. Aos 77 anos, ele é o presidente mais velho que o País já teve, e sua saúde é motivo de preocupação.

Na manhã do último domingo, 23, Lula foi submetido a uma infiltração na região do quadril. Isso significa que um anestésico foi aplicado diretamente na articulação, com o objetivo de amenizar as dores.

A osteoartrose é caracterizada pelo desgaste das cartilagens articulares, que são os tecidos que revestem a extremidade dos ossos. No caso de Lula, o problema é na articulação do fêmur (o osso da coxa) com o quadril.

Em sua live semanal, nesta terça, 25, o presidente disse que vai esperar até outubro para fazer a cirurgia porque pretende cumprir compromissos internacionais, como a reunião dos Brics, na África do Sul, em agosto, e o encontro do G-20, na Índia, em setembro. No início deste mês, o desconforto o fez cancelar a participação na festa junina do PT.

Mau humor

O presidente afirmou que quer passar pelo procedimento para aliviar a dor. Ele disse que sente desconforto no osso há tempos e que isso afeta seu humor. "Você fica uma pessoa chata", destacou. Em maio, durante evento em Salvador, Lula declarou que vinha tomando injeções diárias para a dor. "Já não resolve."

Em fevereiro deste ano, Lula chegou a realizar exames no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, após se queixar de um incômodo na barriga e no quadril - que surgiu depois que o petista voltou para sua rotina de exercícios físicos. As atividades físicas variavam entre caminhadas na esteira, musculação e esportes, como boxe.

Histórico

O histórico de saúde do presidente inclui hipertensão - uma crise de pressão alta o levou ao hospital em 2010, quando exercia seu segundo mandato - e um tumor na laringe, diagnosticado em 2011. Em 2013, o serviço médico que o acompanhava anunciou a remissão total do câncer.

Na campanha do ano passado, o então candidato chegou a cancelar compromissos por uma leucoplasia na garganta, que prejudicava as pregas vocais. De acordo com boletim médico, foi verificada a ausência de neoplasia, ou seja, não se tratava de tumor maligno.

Fique por dentro das últimas notícias no Telegram da Exame. Inscreva-se gratuitamente