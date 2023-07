Após procedimento para eliminar dores no quadril, Lula deve despachar do Alvorada até quinta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai despachar do Palácio da Alvorada até quinta-feira, 27, após realizar novo procedimento para aliviar as dores no quadril. A previsão é que Lula participe, na sexta-feira, da cerimônia do Dia do Diplomata, no Palácio Itamaraty. O petista deu entrada no hospital Sírio-Libanês, em Brasília, aproximadamente às 9h40 desta quarta-feira e deixou perto das 12h38.

Por nota, o Palácio do Planalto informou que Lula passou por uma "denervação percutânea no quadril direito, para alívio de dor crônica até a realização de uma cirurgia prevista para outubro". O procedimento usa substâncias para tentar eliminar as exterminações nervosas que causam dor no paciente.

"O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu entrada no Hospital Sírio-Libanês - unidade Brasília -, nesta manhã (26), para a realização de um procedimento eletivo, minimamente invasivo, de denervação percutânea, no quadril direito, para alívio de dor crônica até a realização de uma cirurgia prevista para outubro, uma artroplastia de quadril, para a solução definitiva do problema. O procedimento de hoje foi realizado sem intercorrências e o presidente deve cumprir agenda no Palácio da Alvorada até esta quinta-feira (27)", escreveu o Palácio do Planalto.

No domingo, o petista realizou o mesmo procedimento. Durante a sua live semanal, na terça-feira, Lula contou que a infiltração feita há três dias deu certo e que permaneceu o resto daquele dia sem reclamações. Porém, destacou que a intervenção alivia as queixas apenas de forma temporária e que, na segunda-feira, "parece que voltou a doer um pouco mais". O presidente disse que as dores no fêmur têm alterado seu humor, deixando-o "irritado" e "nervoso". "Você fica uma pessoa chata e ninguém quer dar bom dia por medo de levar um esporro", declarou.