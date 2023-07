Lula cancela agenda e realiza novo procedimento no quadril; entenda como funciona a infiltração

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cancelou os compromissos oficiais desta quarta-feira, 26, para passar por um novo procedimento para aliviar as dores no quadril no Hospital Sírio Libanês, em Brasília. No domingo, o petista realizou o mesmo procedimento.

Durante a sua live semanal, Lula contou que a infiltração feita há três dias deu certo e que permaneceu o resto daquele dia sem reclamações. Porém, destacou que a intervenção alivia as queixas apenas de forma temporária e que, na segunda-feira, "parece que voltou a doer um pouco mais".

O presidente disse que as dores no fêmur têm alterado seu humor, deixando-o "irritado" e "nervoso". "Você fica uma pessoa chata e ninguém quer dar bom dia por medo de levar um esporro", declarou.

Cirurgia em outubro

Lula afirmou que vai e operar a cabeça do fêmur em outubro. Segundo ele, o mês seria a janela de oportunidade para fazer a cirurgia e se recuperar em meio aos compromissos da Presidência da República. O petista citou como exemplo compromissos internacionais, como a reunião dos Brics, na África do Sul, e a conversa que teve com a Nasa sobre monitoramento da Amazônia. O presidente disse que confia no vice, Geraldo Alckmin, para comandar o governo durante seu provável afastamento para se recuperar da cirurgia.

Segundo especialistas, quando o tratamento conservador deixa de funcionar, o caminho é a cirurgia, baseada na colocação de uma prótese de quadril. No procedimento, retira-se a cartilagem e os ossos lesionados e eles são substituídos por componentes artificiais.

O que é infiltração, procedimento no quadril feito por Lula

A infiltração é um procedimento para aliviar as dores causadas pela artrose e reduzir as inflamações no local. Também chamada de viscossuplementação, a infiltração é feita com a injeção de um medicamento no local para melhorar a lubrificação e diminuir os danos.

O medicamento utilizado, normalmente, é o ácido hialurônico, na apresentação de forma espessa e viscosa, já que ele faz parte do líquido sinovial e é uma boa opção para lubrificar articulações.

Qual o problema de saúde de Lula?

A artrose de quadril leva a um desgaste especificamente da articulação formada pela conexão da cabeça do fêmur (osso da coxa) com o acetábulo (a parte do osso da pelve, que se liga ao fêmur).

O principal sintoma da artrose de quadril é a dor. Ela ocorre geralmente na região da virilha e na parte da frente do quadril. O desconforto costuma piorar quando a pessoa anda muito, fica sentada por tempo prolongado ou se deita sobre o lado dolorido. Além disso, as dores podem irradiar para a região da coxa, da lateral da bacia, das nádegas e até da coluna.

Nas fases mais avançadas da doença, pode ocorrer a redução da amplitude dos movimentos, impondo dificuldades para a execução de tarefas simples, como cruzar a perna, calçar sapatos, cortar as unhas dos pés ou entrar e sair de um carro. Em casos ainda mais graves, pode haver o encurtamento de uma das pernas.

A principal causa da artrose de quadril é o envelhecimento. O problema costuma afetar pessoas com mais de 45 anos. Outras condições podem contribuir para o surgimento do problema, como obesidade, exercícios físicos em excesso, doenças reumatológicas e acidentes. O diagnóstico é feito por meio de exames de radiografia ou ressonância magnética.