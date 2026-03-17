CNU: resultado final é divulgado e começa a fase de convocações; entenda

O Diário Oficial da União (DOU) e o site da Fundação Getulio Vargas (FGV) divulgaram nesta segunda-feira, 16, a classificação final do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025.

As provas do ano passado marcaram a segunda edição do CNU e as convocações para nomeação dos cargos começam após a publicação das classificações.

Em alguns cargos, pode ser necessário uma etapa adicional, como investigação social e funcional, defesa de memorial, prova oral ou curso de formação.

O que é o CNU?

O CNU é uma prova de abrangência nacional realizada pela FGV em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Foram 3.652 vagas disponíveis em cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 4 mil e R$ 16 mil.

No total, 760 mil pessoas se inscreveram e 42 mil estiveram presentes na fase discursiva, em 7 de dezembro de 2025.

Os exames foram realizados em 228 cidades do país.

Como consultar os resultados do CNU?

Às 16h desta segunda-feira, a FGV divulgou a consulta individual do resultado final das provas.

As classificações gerais estão disponíveis também no site oficial da banca. A listagem mostra os aprovados para o começo imediato e os nomes que estão em espera. Nesse caso, é necessário confirmar o interesse em permanecer no processo.

A plataforma também publica as convocações e outros detalhes sobre o CNU.

Classificação do CNU 2025

A classificação dos candidatos que prestaram o CNU foi definida após três rodadas de confirmações de interesse nos cargos disponíveis.

Aqueles que não manifestaram interesse dentro do prazo estipulado foram excluídos do processo.

O mesmo aconteceu com candidatos reprovados na etapa discursiva, que não enviaram a documentação corretamente e que não realizaram as etapas obrigatórias.

A listagem também considera:

A Nota Final Ponderada (NFP), que soma prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos;

A modalidade de concorrência ampla, para pessoas com deficiência (PCDs), pessoas negras, indígenas e quilombolas;

A ordem de preferência de cargos definida no momento da inscrição;

A confirmação de interesse nas convocações realizadas ao longo do processo.

Lista de espera do Concurso Nacional

Os candidatos que compõem a lista de espera poderão ser convocados em até 12 meses após a homologação do resultado final.

O prazo de validade pode ser prorrogado uma vez por mais 12 meses.

As novas convocações podem ocorrer em casos de desistências, necessidade de reforço no quadro de servidores ou abertura de novas vagas.

Próximos passos

A nomeação dos candidatos segue a ordem de classificação de acordo com a modalidade de concorrência de cada candidato. O número de vagas em cada cargo também influencia nesta etapa.

Depois da convocação, cada órgão contratante realiza as etapas administrativas para posse, como solicitação de documentos, exames admissionais e agendamento do início do expediente.