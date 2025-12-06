CNU 2025: o que não pode levar na prova discursiva? Saiba o que pode e o que é proibido

Colaboradora
Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 10h51.
Neste domingo, 7, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) realiza a segunda fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 com a aplicação da prova discursiva.
O exame ocorre após a fase objetiva, em que 42.499 pessoas se classificaram.
Para a fase discursiva, os candidatos de nível superior precisarão responder duas questões dissertativas, enquanto de nível intermediário precisarão apresentar um texto.
Confira, abaixo, o que é permitido e o que é proibido no dia de aplicação da fase discursiva do CNU.
De acordo com as informações e diretrizes do CNU definidas no edital publicado pelo MGI, o candidato deve levar:
Para a realização da prova, o candidato também pode levar alimentos em embalagens lacradas e água, em garrafa transparente e sem rótulo.
Assim como na primeira etapa do CNU, a segunda fase também possui uma lista de itens proibidos que não poderão ser utilizados no momento do exame. Caso um candidato utilize algum dos itens enquanto estiver fazendo a prova, será eliminado.
Os itens proibidos no CNU são:
calculadoras e/ou similares;
livros;
anotações; réguas de cálculo;
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
relógio;
óculos escuros ou acessórios como chapéu, boné, gorro etc.;
lápis;
lapiseira (grafite);
corretor líquido e/ou borracha.
Caso o candidato leve algum item proibido, é necessário informar ao fiscal na sala antes do início da prova. O fiscal irá então entregar uma embalagem para o candidato lacrar seus itens dentro de um saco plástico.
O saco então deverá permanecer lacrado durante toda a realização da prova.
Segundo o edital, é proibido o uso desses itens em "qualquer parte do local de provas, antes ou depois da realização delas". Ou seja, mesmo que a pessoa candidata tenha terminado a sua prova e esteja saindo do local, ainda não será permitido o uso desses objetos.
De acordo com os organizadores, a recomendação é que o candidato abra a embalagem apenas quando estiver do lado de fora do local das provas e não apenas da sala em que realizou o exame.