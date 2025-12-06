Quantas horas dura a prova discursiva do CNU? Entenda o modelo do exame

A prova discursiva do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 acontece neste domingo, 7. O exame acontece após a primeira fase.

Para esta etapa, se classificaram 42.499 pessoas.

Os candidatos terão agora que escrever textos em até 30 linhas, respondendo o número de questões de acordo com o nível desejado.

Para candidatos do nível superior, a prova será composta por duas questões. Já para nível intermediária será apenas uma redação dissertativa-argumentativa.

Confira, abaixo, quanto tempo deve durar essa fase do exame.

Que horas é a prova do CNU?

As provas começarão pontualmente às 13h, no horário de Brasília. Os portões serão fechados às 12h30, então o candidato deve chegar com antecedência, pois, segundo o edital, "em nenhuma hipótese as pessoas candidatas poderão acessar os locais de prova após o fechamento dos portões".

Quantas horas dura a prova do CNU?

O tempo de prova do exame discursivo do CNU varia conforme o nível do candidato.

Para o candidato que estiver concorrendo a cargos de nível superior, o tempo será de três horas de prova. O exame começará às 13h e será encerrado às 16h, no horário de Brasília.

Já para candidatos a cargos de nível intermediário será duas horas de prova, das 13h às 15h (BSB).