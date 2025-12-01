CNU 2025: governo divulga hoje locais da prova discursiva; veja como acessar

O Ministério da Gestão (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam às 16h desta segunda-feira, 1º, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025).

Esse é o documento que informa os locais da prova discursiva marcada para domingo, 7, para os 42,5 mil candidatos convocados para a segunda etapa do processo seletivo.

Além do endereço da prova, o cartão de confirmação informa o horário, número de inscrição e, quando aplicável, orientações sobre atendimento especializado ou uso do nome social. A lista de convocados consta no edital publicado pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública).

A consulta ao cartão de confirmação poderá ser feita exclusivamente no site da FGV e exige login com CPF e senha do Gov.br.

Embora não seja obrigatório, o governo recomenda levar o cartão impresso no dia para facilitar a identificação da sala.

As provas serão aplicadas em 228 cidades, distribuídas em todas as regiões do país. Assim como na primeira etapa, os locais de aplicação ficam a até 100 km da residência do candidato.

Como acessar o local da prova discursiva do CNU 2025?

Entre em conhecimento.fgv.br/cpnu2;

Clique em Página de Acompanhamento;

Informe CPF e senha do Gov.br;

Acesse o cartão na área do concurso e verifique endereço, horário e orientações adicionais.

Quando será a segunda fase do CNU?

A etapa discursiva será aplicada neste domingo (7 de dezembro). Os portões fecham às 12h30 (horário de Brasília) e a prova tem início às 13h.

Nível superior: 13h às 16h (3 horas).

Nível intermediário: 13h às 15h (2 horas).

Os candidatos devem permanecer ao menos uma hora na sala. A retirada do caderno é permitida a partir das 15h (nível superior) e 14h (nível intermediário).

Como será a prova discursiva?

A estrutura da prova varia conforme o nível do cargo que o candidato está concorrendo. Todo o texto deve ser escrito à mão, com caneta azul ou preta, de corpo transparente, e só a folha definitiva será corrigida.

Para os cargos de nível superior, serão duas questões discursivas de até 30 linhas, valendo 22,5 pontos cada. A avaliação vai focar em conhecimentos específicos da área selecionada e no domínio da língua portuguesa.

Já para as vagas de nível intermediário, será aplicada uma redação dissertativo-argumentativa de até 30 linhas, de 30 pontos, para avaliar o domínio da língua portuguesa dos candidatos.

Em todos os cargos, a banca cobra clareza, objetividade e domínio da norma culta. A nota da discursiva compõe a Nota Final Ponderada, que aplica pesos diferentes para cada etapa do concurso. Com isso, um desempenho forte na prova discursiva pode elevar a classificação do candidato, mesmo para quem teve resultado mediano na prova objetiva.

CNU 2025: o que pode e não pode levar

Para fazer a prova, o candidato deve apresentar documento oficial com foto.

Versões digitais são aceitas, desde que exibidas nos aplicativos oficiais vinculados ao login Gov.br, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível no estado). Prints, PDFs, fotos e cópias são inválidos.

São aceitos como documentos de identificação:

Carteiras emitidas por comandos militares, secretarias de segurança pública, institutos de identificação e corpos de bombeiros;

Documentos de conselhos e ordens profissionais;

Passaporte brasileiro;

Certificado de reservista;

Carteiras funcionais que, por lei federal, tenham validade de identidade;

Carteira de trabalho;

Carteira nacional de habilitação.

Além do documento oficial, o candidato deve levar:

Caneta esferográfica azul ou preta, de corpo transparente;

Cartão de confirmação (impresso é recomendado, mas não obrigatório);

Água e alimentos de consumo rápido em embalagens transparentes e sem rótulo.

Não pode levar:

Aparelhos eletrônicos, como celular, relógio, fones ou tablet (serão lacrados pelos fiscais);

Óculos escuros, chapéus, lápis, borracha, corretivo e itens não previstos no edital;

Alimentos em embalagens opacas ou bebidas em recipientes que impeçam a visualização do conteúdo.

O que pode zerar a segunda fase do concurso?

A banca atribui nota zero aos textos que apresentarem:

Identificação do candidato na folha definitiva (assinatura, símbolos ou marcas);

Uso de caneta fora das especificações;

Escrita ilegível ou fora do espaço delimitado;

Ausência de texto na folha oficial.

CNU 2025: vagas e salários

A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, distribuídas em nove blocos temáticos (veja mais abaixo). Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 16,4 mil.

Segundo o MGI, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados​.

Blocos temáticos do CNU 2025

Os principais temas abordados no teste são divididos em blocos temáticos, da seguinte forma: