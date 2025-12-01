CNU 2025: governo divulga hoje locais da prova discursiva; veja como acessar

CNU 2025: a segunda fase acontece no dia 7 de dezembro (kali9/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13h58.
O Ministério da Gestão (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam às 16h desta segunda-feira, 1º, o cartão de confirmação de inscrição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025).
Esse é o documento que informa os locais da prova discursiva marcada para domingo, 7, para os 42,5 mil candidatos convocados para a segunda etapa do processo seletivo.
Além do endereço da prova, o cartão de confirmação informa o horário, número de inscrição e, quando aplicável, orientações sobre atendimento especializado ou uso do nome social. A lista de convocados consta no edital publicado pela Enap (Escola Nacional de Administração Pública).
A consulta ao cartão de confirmação poderá ser feita exclusivamente no site da FGV e exige login com CPF e senha do Gov.br.
Embora não seja obrigatório, o governo recomenda levar o cartão impresso no dia para facilitar a identificação da sala.
As provas serão aplicadas em 228 cidades, distribuídas em todas as regiões do país. Assim como na primeira etapa, os locais de aplicação ficam a até 100 km da residência do candidato.
A etapa discursiva será aplicada neste domingo (7 de dezembro). Os portões fecham às 12h30 (horário de Brasília) e a prova tem início às 13h.
Nível superior: 13h às 16h (3 horas).
Nível intermediário: 13h às 15h (2 horas).
Os candidatos devem permanecer ao menos uma hora na sala. A retirada do caderno é permitida a partir das 15h (nível superior) e 14h (nível intermediário).
A estrutura da prova varia conforme o nível do cargo que o candidato está concorrendo. Todo o texto deve ser escrito à mão, com caneta azul ou preta, de corpo transparente, e só a folha definitiva será corrigida.
Para os cargos de nível superior, serão duas questões discursivas de até 30 linhas, valendo 22,5 pontos cada. A avaliação vai focar em conhecimentos específicos da área selecionada e no domínio da língua portuguesa.
Já para as vagas de nível intermediário, será aplicada uma redação dissertativo-argumentativa de até 30 linhas, de 30 pontos, para avaliar o domínio da língua portuguesa dos candidatos.
Em todos os cargos, a banca cobra clareza, objetividade e domínio da norma culta. A nota da discursiva compõe a Nota Final Ponderada, que aplica pesos diferentes para cada etapa do concurso. Com isso, um desempenho forte na prova discursiva pode elevar a classificação do candidato, mesmo para quem teve resultado mediano na prova objetiva.
Para fazer a prova, o candidato deve apresentar documento oficial com foto.
Versões digitais são aceitas, desde que exibidas nos aplicativos oficiais vinculados ao login Gov.br, como e-Título, CNH Digital e Carteira de Identidade Digital (quando disponível no estado). Prints, PDFs, fotos e cópias são inválidos.
São aceitos como documentos de identificação:
Além do documento oficial, o candidato deve levar:
Não pode levar:
A banca atribui nota zero aos textos que apresentarem:
A segunda edição do CNU oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais, distribuídas em nove blocos temáticos (veja mais abaixo). Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 16,4 mil.
Segundo o MGI, 2.480 vagas são de preenchimento imediato e as outras 1.172 vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.
Os principais temas abordados no teste são divididos em blocos temáticos, da seguinte forma: