Veja os concursos públicos de 2026; salários chegam a R$ 37 mil

Em 2026, novas vagas de concursos públicos estarão disponíveis para todos os níveis de escolaridade em todo o Brasil e com salários que chegam até R$ 37 mil.

Veja, a seguir, os principais concursos nacionais e regionais que serão realizados no próximo ano.

Nacionais

Concurso PRF

Status: Solicitado

Solicitado Cargos: Policial Rodoviário

Policial Rodoviário Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 263

263 Salário: R$ 11.670,33

Concurso PRF Administrativo

Status: Solicitado

Solicitado Cargos: Agente Administrativo

Agente Administrativo Formação: Nível médio

Nível médio Vagas: 248

248 Salário: R$ 5.173,28

Concurso PCDF

Status: autorizado

autorizado Cargos: Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Papiloscopista Policial

Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Papiloscopista Policial Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 105 + 210 CR

105 + 210 CR Salário: R$ 11.085,72 a R$ 21.449,24

Concurso TCU

Status: autorizado

autorizado Cargo: Auditor de Controle Externo – área geral

Auditor de Controle Externo – área geral Vagas: 100

100 Formação: nível superior

nível superior Salário: R$ 26.159,01

Concurso Câmara dos Deputados

Status: comissão formada

comissão formada Cargos: Analista e Técnico Legislativo

Analista e Técnico Legislativo Formação : superior

: superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 19.616,98 a R$ 29.462,78

Concurso BACEN

Status : solicitado

: solicitado Cargos: Técnico, Analista e Procurador

Técnico, Analista e Procurador Formação: nível médio e superior

nível médio e superior Vagas: 560

560 Salário: R$ 7.938,81 a R$ 20.924,80

Concurso CVM

Status : Solicitado

: Solicitado Cargos: Inspetor, Analista e Agente Executivo

Inspetor, Analista e Agente Executivo Formação: Nível médio e superior

Nível médio e superior Vagas: 139

139 Salário: R$ 20.924,80

Concurso UEA

Status: comissão formada

comissão formada Cargos: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Remuneração: de R$ 7.559,65 até R$ 9.682,52

Concurso INSS

Status: solicitado (2026)

solicitado (2026) Cargos: Analista e Técnico do Seguro Social

Analista e Técnico do Seguro Social Vagas: 8.500 solicitadas

8.500 solicitadas Formação: Níveis médio e superior

Níveis médio e superior Salário: R$ 6.043,05 e R$ 9.370,92

Concurso ANATEL

Status: solicitado

solicitado Cargos: diversos

diversos Vagas: 180

180 Formação: níveis médio e superior

níveis médio e superior Salário: R$ 8.053,32

Concurso INPI

Status: solicitado

solicitado Cargos: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Formação: a definir

a definir Salário: R$ 9.144,01 a R$ 11.205,93 (último edital)

Sudeste

Concurso PC RJ

Status: autorizado

autorizado Cargos: diversos

diversos Formação: superior

superior Vagas: 414

414 Salário: R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77

Concurso Polícia Científica SP

Status: previsto

previsto Cargos: a definir

a definir Formação: nível médio

nível médio Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 4.500,34 a R$ 12.954,40

Concurso Sefaz ES

Status: previsto no orçamento de 2026

previsto no orçamento de 2026 Cargos: Auditor Fiscal

Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 40 previstas

40 previstas Salário: R$ 20.662,21

Concurso Detran ES

Status: comissão formada

comissão formada Cargos: a definir

a definir Formação: nível superior

nível superior Vagas: 94

94 Salário: até R$ 10.407,01

Concurso Procon RJ

Status: autorizado

autorizado Cargos: diversos

diversos Vagas: 30 + até 100 CR

30 + até 100 CR Formação: médio e superior

médio e superior Salário: R$ 2.859,80 a R$ 8.170,87

Sul

Concurso PC PR

Status: comissão formada

comissão formada Cargos: delegado, agente de polícia e papiloscopista

delegado, agente de polícia e papiloscopista Formação: superior

superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42

Concurso Polícia Científica SC

Status: comissão formada

comissão formada Cargos: Perito Oficial

Perito Oficial Formação: nível superior

nível superior Vagas: 60

60 Salário: R$ 15.820,84

Concurso Bombeiro SC

Status: autorizado

autorizado Cargos: Soldado e Oficial

Soldado e Oficial Formação : nível superior

: nível superior Vagas: 110

110 Salário: R$ 6.500,00 e R$ 18.589,00 (após formação)

Nordeste

Concurso PC MA

Status: comissão formada

comissão formada Cargos: delegado, escrivão, investigador e perícia

delegado, escrivão, investigador e perícia Formação: superior

superior Vagas: a definir

a definir Salário: R$ 7.663,42 a R$ 22.048,53

Concurso Sefaz MA

Status: previsto no orçamento de 2026

previsto no orçamento de 2026 Cargos: Auditor Fiscal

Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 10 previstas

10 previstas Salário: R$ 17.996,03

Concurso ISS São Luís (MA)

Status : autorizado/comissão formada

: autorizado/comissão formada Cargos: Auditor Fiscal de Tributos

Auditor Fiscal de Tributos Vagas: a definir

a definir Formação: nível superior

nível superior Salário: R$ 21.255,88

Concurso Sefaz BA

Status: Previsto

Previsto Cargos: Auditor Fiscal e Agente de Tributos

Auditor Fiscal e Agente de Tributos Formação : nível superior

: nível superior Vagas: 200 previstas

200 previstas Salário: R$ 24.102,21 a R$ 33.820,39 (bruto)

Concurso TCE PB

Status: comissão formada

comissão formada Cargo: Auditor de Controle Externo

Auditor de Controle Externo Vagas: a definir

a definir Formação: nível superior

nível superior Salário: R$ 18.866,56

Concurso TCE MA

Status: Comissão formada

Comissão formada Cargo: Auditor e Técnico

Auditor e Técnico Vagas: 117

117 Formação: níveis médio e superior

níveis médio e superior Salário: R$ 11.061,72 e R$ 20.112,20

Centro-oeste

Concurso Sefaz MT

Status: Banca definida (FCC)

Cargos: Fiscal de Tributos Estaduais

Formação : Nível superior

: Nível superior Vagas: 30

30 Salário: R$ 32.971,87

Concurso ISS Goiânia (GO)

Status: recomendado pelo MPGO

recomendado pelo MPGO Cargo: Auditor Fiscal de Tributos

Auditor Fiscal de Tributos Vagas: 43 a 48 previstas

43 a 48 previstas Formação: Nível superior

Nível superior Salário: R$ 20.427,15

Concurso TRT MT

Status: anunciado

anunciado Cargo: a definir

a definir Formação : a definir

: a definir Vagas: CR

CR Salário: inicial até R$ 14.852,98

Norte

Concurso Sefin RO

Status: Previsto 2025/2026

Previsto 2025/2026 Cargos: Auditor Fiscal

Auditor Fiscal Vagas: a definir

a definir Formação: nível superior

nível superior Salário: R$ 26.100,21 (Transparência)

Concurso ISS Manaus (AM)

Status: comissão formada

comissão formada Cargos: Auditor Fiscal

Auditor Fiscal Vagas: 10 + 60 CR

10 + 60 CR Formação: nível superior

nível superior Salário: R$ 24.817,05

Concurso ISS Porto Velho (RO)

Status: comissão formada

comissão formada Cargo: Auditor do Tesouro Municipal e Fiscal Municipal de Tributos

Auditor do Tesouro Municipal e Fiscal Municipal de Tributos Vagas: a definir

a definir Formação: Níveis médio e superior

Níveis médio e superior Salário: Auditor: R$ 32.301,27 | Fiscal: R$ 21.430,54 (Transparência)

Concurso TCE AC

Status : Comissão de estudos formada

: Comissão de estudos formada Cargo: Conselheiro Substituto

Conselheiro Substituto Formação: Nível superior

Nível superior Vagas: 01

01 Salário: R$ 37.731,81

Concurso SEMED Manaus