Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Veja os concursos públicos de 2026; salários chegam a R$ 37 mil

Novos concursos estão previstos para 2026 em todo o país, com vagas na Câmara dos Deputados, Banco Central, INSS e Anatel

Concursos: novos concursos público já estão previstos para 2026 (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Concursos: novos concursos público já estão previstos para 2026 (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11h29.

Em 2026, novas vagas de concursos públicos estarão disponíveis para todos os níveis de escolaridade em todo o Brasil e com salários que chegam até R$ 37 mil.

Veja, a seguir, os principais concursos nacionais e regionais que serão realizados no próximo ano.

Nacionais

Concurso PRF

  • Status: Solicitado
  • Cargos: Policial Rodoviário
  • Formação: Nível superior
  • Vagas: 263
  • Salário: R$ 11.670,33

Concurso PRF Administrativo

  • Status: Solicitado
  • Cargos: Agente Administrativo
  • Formação: Nível médio
  • Vagas: 248
  • Salário: R$ 5.173,28

Concurso PCDF

  • Status: autorizado
  • Cargos: Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Papiloscopista Policial
  • Formação: Nível superior
  • Vagas: 105 + 210 CR
  • Salário: R$ 11.085,72 a R$ 21.449,24

Concurso TCU

  • Status: autorizado
  • Cargo: Auditor de Controle Externo – área geral
  • Vagas: 100
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 26.159,01

Concurso Câmara dos Deputados

  • Status: comissão formada
  • Cargos: Analista e Técnico Legislativo
  • Formação: superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 19.616,98 a R$ 29.462,78

Concurso BACEN

  • Status: solicitado
  • Cargos: Técnico, Analista e Procurador
  • Formação: nível médio e superior
  • Vagas: 560
  • Salário: R$ 7.938,81 a R$ 20.924,80

Concurso CVM

  • Status: Solicitado
  • Cargos: Inspetor, Analista e Agente Executivo
  • Formação: Nível médio e superior
  • Vagas: 139
  • Salário: R$ 20.924,80

Concurso UEA

  • Status: comissão formada
  • Cargos: a definir
  • Formação: a definir
  • Vagas: a definir
  • Remuneração: de R$ 7.559,65 até R$ 9.682,52

Concurso INSS

  • Status: solicitado (2026)
  • Cargos: Analista e Técnico do Seguro Social
  • Vagas: 8.500 solicitadas
  • Formação: Níveis médio e superior
  • Salário: R$ 6.043,05 e R$ 9.370,92

Concurso ANATEL

  • Status: solicitado
  • Cargos: diversos
  • Vagas: 180
  • Formação: níveis médio e superior
  • Salário: R$ 8.053,32

Concurso INPI

  • Status: solicitado
  • Cargos: a definir
  • Vagas: a definir
  • Formação: a definir
  • Salário: R$ 9.144,01 a R$ 11.205,93 (último edital)

Sudeste

Concurso PC RJ

  • Status: autorizado
  • Cargos: diversos
  • Formação: superior
  • Vagas: 414
  • Salário: R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77

Concurso Polícia Científica SP

  • Status: previsto
  • Cargos: a definir
  • Formação: nível médio
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 4.500,34 a R$ 12.954,40

Concurso Sefaz ES

  • Status: previsto no orçamento de 2026
  • Cargos: Auditor Fiscal
  • Formação: Nível superior
  • Vagas: 40 previstas
  • Salário: R$ 20.662,21

Concurso Detran ES

  • Status: comissão formada
  • Cargos: a definir
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 94
  • Salário: até R$ 10.407,01

Concurso Procon RJ

  • Status: autorizado
  • Cargos: diversos
  • Vagas: 30 + até 100 CR
  • Formação: médio e superior
  • Salário: R$ 2.859,80 a R$ 8.170,87

Sul

Concurso PC PR

  • Status: comissão formada
  • Cargos: delegado, agente de polícia e papiloscopista
  • Formação: superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42

Concurso Polícia Científica SC

  • Status: comissão formada
  • Cargos: Perito Oficial
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 60
  • Salário: R$ 15.820,84

Concurso Bombeiro SC

  • Status: autorizado
  • Cargos: Soldado e Oficial
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 110
  • Salário: R$ 6.500,00 e R$ 18.589,00 (após formação)

Nordeste

Concurso PC MA

  • Status: comissão formada
  • Cargos: delegado, escrivão, investigador e perícia
  • Formação: superior
  • Vagas: a definir
  • Salário: R$ 7.663,42 a R$ 22.048,53

Concurso Sefaz MA

  • Status: previsto no orçamento de 2026
  • Cargos: Auditor Fiscal
  • Formação: Nível superior
  • Vagas: 10 previstas
  • Salário: R$ 17.996,03

Concurso ISS São Luís (MA)

  • Status: autorizado/comissão formada
  • Cargos: Auditor Fiscal de Tributos
  • Vagas: a definir
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 21.255,88

Concurso Sefaz BA

  • Status: Previsto
  • Cargos: Auditor Fiscal e Agente de Tributos
  • Formação: nível superior
  • Vagas: 200 previstas
  • Salário: R$ 24.102,21 a R$ 33.820,39 (bruto)

Concurso TCE PB

  • Status: comissão formada
  • Cargo: Auditor de Controle Externo
  • Vagas: a definir
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 18.866,56

Concurso TCE MA

  • Status: Comissão formada
  • Cargo: Auditor e Técnico
  • Vagas: 117
  • Formação: níveis médio e superior
  • Salário: R$ 11.061,72 e R$ 20.112,20

Centro-oeste

Concurso Sefaz MT

  • Status: Banca definida (FCC)
  • Cargos: Fiscal de Tributos Estaduais
  • Formação: Nível superior
  • Vagas: 30
  • Salário: R$ 32.971,87

Concurso ISS Goiânia (GO)

  • Status: recomendado pelo MPGO
  • Cargo: Auditor Fiscal de Tributos
  • Vagas: 43 a 48 previstas
  • Formação: Nível superior
  • Salário: R$ 20.427,15

Concurso TRT MT

  • Status: anunciado
  • Cargo: a definir
  • Formação: a definir
  • Vagas: CR
  • Salário: inicial até R$ 14.852,98

Norte

Concurso Sefin RO

  • Status: Previsto 2025/2026
  • Cargos: Auditor Fiscal
  • Vagas: a definir
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 26.100,21 (Transparência)

Concurso ISS Manaus (AM)

  • Status: comissão formada
  • Cargos: Auditor Fiscal
  • Vagas: 10 + 60 CR
  • Formação: nível superior
  • Salário: R$ 24.817,05

Concurso ISS Porto Velho (RO)

  • Status: comissão formada
  • Cargo: Auditor do Tesouro Municipal e Fiscal Municipal de Tributos
  • Vagas: a definir
  • Formação: Níveis médio e superior
  • Salário: Auditor: R$ 32.301,27 | Fiscal: R$ 21.430,54 (Transparência)

Concurso TCE AC

  • Status: Comissão de estudos formada
  • Cargo: Conselheiro Substituto
  • Formação: Nível superior
  • Vagas: 01
  • Salário: R$ 37.731,81

Concurso SEMED Manaus

  • Status: anunciado
  • Cargo: diversos
  • Formação: superior
  • Vagas: 1.500 previstas
  • Salário: de R$2.538,8 até R$31.542,96
Acompanhe tudo sobre:Concursos públicosBrasil

Mais de Carreira

Heineken nomeia Alex Carreteiro como novo presidente para as Américas

Por que o velho jeito de vender franquias está com os dias contados?

Por que tantos millennials fizeram tudo certo — e ainda assim estão perdidos

Por que tão poucos diretores de pessoas viram CEOs — mesmo enxergando tudo?

Mais na Exame

Mercados

Nubank e Meli puxam um terço da expansão de cartão de crédito no Brasil

Mundo

Quanto é o salário mínimo em Cuba? Veja o valor atualizado

Mercado Imobiliário

JHSF capta R$ 780 milhões para fundo imobiliário 'puro sangue' de shoppings

ESG

A COP30 como marco: Brasil e setor privado lideram a agenda da implementação