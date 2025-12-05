Veja os concursos públicos de 2026; salários chegam a R$ 37 mil

Em 2026, novas vagas de concursos públicos estarão disponíveis para todos os níveis de escolaridade em todo o Brasil e com salários que chegam até R$ 37 mil.
Veja, a seguir, os principais concursos nacionais e regionais que serão realizados no próximo ano.
Nacionais
Concurso PRF
- Status: Solicitado
- Cargos: Policial Rodoviário
- Formação: Nível superior
- Vagas: 263
- Salário: R$ 11.670,33
Concurso PRF Administrativo
- Status: Solicitado
- Cargos: Agente Administrativo
- Formação: Nível médio
- Vagas: 248
- Salário: R$ 5.173,28
Concurso PCDF
- Status: autorizado
- Cargos: Perito Criminal, Perito Médico-Legista e Papiloscopista Policial
- Formação: Nível superior
- Vagas: 105 + 210 CR
- Salário: R$ 11.085,72 a R$ 21.449,24
Concurso TCU
- Status: autorizado
- Cargo: Auditor de Controle Externo – área geral
- Vagas: 100
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 26.159,01
Concurso Câmara dos Deputados
- Status: comissão formada
- Cargos: Analista e Técnico Legislativo
- Formação: superior
- Vagas: a definir
- Salário: R$ 19.616,98 a R$ 29.462,78
Concurso BACEN
- Status: solicitado
- Cargos: Técnico, Analista e Procurador
- Formação: nível médio e superior
- Vagas: 560
- Salário: R$ 7.938,81 a R$ 20.924,80
Concurso CVM
- Status: Solicitado
- Cargos: Inspetor, Analista e Agente Executivo
- Formação: Nível médio e superior
- Vagas: 139
- Salário: R$ 20.924,80
Concurso UEA
- Status: comissão formada
- Cargos: a definir
- Formação: a definir
- Vagas: a definir
- Remuneração: de R$ 7.559,65 até R$ 9.682,52
Concurso INSS
- Status: solicitado (2026)
- Cargos: Analista e Técnico do Seguro Social
- Vagas: 8.500 solicitadas
- Formação: Níveis médio e superior
- Salário: R$ 6.043,05 e R$ 9.370,92
Concurso ANATEL
- Status: solicitado
- Cargos: diversos
- Vagas: 180
- Formação: níveis médio e superior
- Salário: R$ 8.053,32
Concurso INPI
- Status: solicitado
- Cargos: a definir
- Vagas: a definir
- Formação: a definir
- Salário: R$ 9.144,01 a R$ 11.205,93 (último edital)
Sudeste
Concurso PC RJ
- Status: autorizado
- Cargos: diversos
- Formação: superior
- Vagas: 414
- Salário: R$ 13.981,45 a R$ 26.981,77
Concurso Polícia Científica SP
- Status: previsto
- Cargos: a definir
- Formação: nível médio
- Vagas: a definir
- Salário: R$ 4.500,34 a R$ 12.954,40
Concurso Sefaz ES
- Status: previsto no orçamento de 2026
- Cargos: Auditor Fiscal
- Formação: Nível superior
- Vagas: 40 previstas
- Salário: R$ 20.662,21
Concurso Detran ES
- Status: comissão formada
- Cargos: a definir
- Formação: nível superior
- Vagas: 94
- Salário: até R$ 10.407,01
Concurso Procon RJ
- Status: autorizado
- Cargos: diversos
- Vagas: 30 + até 100 CR
- Formação: médio e superior
- Salário: R$ 2.859,80 a R$ 8.170,87
Sul
Concurso PC PR
- Status: comissão formada
- Cargos: delegado, agente de polícia e papiloscopista
- Formação: superior
- Vagas: a definir
- Salário: R$ 7.517,74 a R$ 22.612,42
Concurso Polícia Científica SC
- Status: comissão formada
- Cargos: Perito Oficial
- Formação: nível superior
- Vagas: 60
- Salário: R$ 15.820,84
Concurso Bombeiro SC
- Status: autorizado
- Cargos: Soldado e Oficial
- Formação: nível superior
- Vagas: 110
- Salário: R$ 6.500,00 e R$ 18.589,00 (após formação)
Nordeste
Concurso PC MA
- Status: comissão formada
- Cargos: delegado, escrivão, investigador e perícia
- Formação: superior
- Vagas: a definir
- Salário: R$ 7.663,42 a R$ 22.048,53
Concurso Sefaz MA
- Status: previsto no orçamento de 2026
- Cargos: Auditor Fiscal
- Formação: Nível superior
- Vagas: 10 previstas
- Salário: R$ 17.996,03
Concurso ISS São Luís (MA)
- Status: autorizado/comissão formada
- Cargos: Auditor Fiscal de Tributos
- Vagas: a definir
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 21.255,88
Concurso Sefaz BA
- Status: Previsto
- Cargos: Auditor Fiscal e Agente de Tributos
- Formação: nível superior
- Vagas: 200 previstas
- Salário: R$ 24.102,21 a R$ 33.820,39 (bruto)
Concurso TCE PB
- Status: comissão formada
- Cargo: Auditor de Controle Externo
- Vagas: a definir
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 18.866,56
Concurso TCE MA
- Status: Comissão formada
- Cargo: Auditor e Técnico
- Vagas: 117
- Formação: níveis médio e superior
- Salário: R$ 11.061,72 e R$ 20.112,20
Centro-oeste
Concurso Sefaz MT
- Status: Banca definida (FCC)
- Cargos: Fiscal de Tributos Estaduais
- Formação: Nível superior
- Vagas: 30
- Salário: R$ 32.971,87
Concurso ISS Goiânia (GO)
- Status: recomendado pelo MPGO
- Cargo: Auditor Fiscal de Tributos
- Vagas: 43 a 48 previstas
- Formação: Nível superior
- Salário: R$ 20.427,15
Concurso TRT MT
- Status: anunciado
- Cargo: a definir
- Formação: a definir
- Vagas: CR
- Salário: inicial até R$ 14.852,98
Norte
Concurso Sefin RO
- Status: Previsto 2025/2026
- Cargos: Auditor Fiscal
- Vagas: a definir
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 26.100,21 (Transparência)
Concurso ISS Manaus (AM)
- Status: comissão formada
- Cargos: Auditor Fiscal
- Vagas: 10 + 60 CR
- Formação: nível superior
- Salário: R$ 24.817,05
Concurso ISS Porto Velho (RO)
- Status: comissão formada
- Cargo: Auditor do Tesouro Municipal e Fiscal Municipal de Tributos
- Vagas: a definir
- Formação: Níveis médio e superior
- Salário: Auditor: R$ 32.301,27 | Fiscal: R$ 21.430,54 (Transparência)
Concurso TCE AC
- Status: Comissão de estudos formada
- Cargo: Conselheiro Substituto
- Formação: Nível superior
- Vagas: 01
- Salário: R$ 37.731,81
Concurso SEMED Manaus
- Status: anunciado
- Cargo: diversos
- Formação: superior
- Vagas: 1.500 previstas
- Salário: de R$2.538,8 até R$31.542,96