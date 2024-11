É possível renovar a CNH online? Veja como fazer processo pela internet

O vencimento da sua CNH está chegando? Se antes o cidadão precisava ir pessoalmente até uma unidade do Detran para fazer a renovação da CNH, este cenário mudou. Com o avanço da tecnologia, o processo é feito praticamente todo pela internet, inclusive para receber o documento.

Quer saber como funciona? Te contamos em detalhes como renovar a sua CNH online, com um passo a passo de onde fazer, além de dicas e informações para quem está com dúvida em relação ao documento.

Quais são as regras de renovação da CNH?

Antes de iniciar o processo, é importante entender quais são as regras de renovação da CNH hoje. O principal critério utilizado para renovação é a idade do motorista, portanto:

Renovação de 10 em 10 anos : para motorista com até 50 anos de idade;

Renovação a cada 5 anos : motoristas com idade entre 50 a 70 anos de idade;

Renovação a cada 3 anos : para motoristas com mais de 70 anos.

Além disso, vale lembrar que, ao renovar a CNH, os motoristas devem estar em dia com as suas obrigações legais, além de cumprir com o pagamento da renovação e a realização de exames de aptidão para obter o documento atualizado.

Qual o processo para renovação da CNH?

A renovação da CNH online é bem simples e pode ser feita diretamente pelo site do Detran ou pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Veja o passo a passo com as principais informações para fazer a renovação online:

Acesse o site do Detran do seu estado ou o aplicativo Carteira Digital de Trânsito; Faça o login utilizando as suas credenciais do gov.br; No menu principal, clique na opção “renovação de CNH” e siga as instruções, preenchendo as informações necessárias; Após isso, o site te levará a etapa de agendamento do exame médico. Agende seu horário nos estabelecimentos credenciados pelo Detran.

Depois de seguir esses passos, você precisa comparecer presencialmente ao exame agendado para renovar a CNH. O pagamento do exame é feito diretamente para a clínica credenciada.

E então, é preciso realizar o pagamento da taxa de renovação. O pagamento pode ser feito em agências lotéricas e bancos, como o Banco do Brasil. Além disso, existe a possibilidade de realizar o pagamento via PIX.

Por fim, é só aguardar a emissão do documento, que você pode acompanhar o andamento no próprio site do Detran.

Custo da renovação

O custo para renovar a CNH varia de estado para estado, pois cada Detran tem suas próprias taxas. Em geral, as taxas para renovar a CNH incluem o valor do exame médico e a taxa de emissão do novo documento, que gira em torno de R$150 a R$250 no total. Isso pode variar, também, a partir da necessidade de exames adicionais, como exames psicológicos, que são obrigatórios para quem trabalha dirigindo veículos.

Além disso, caso o motorista opte pela versão impressa da CNH, poderá haver uma taxa extra para envio pelos Correios. A versão digital, que pode ser acessada pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito, é gratuita e possui o mesmo valor jurídico da versão física.

Emissão e entrega do documento

Assim que todo o processo de exames e pagamento das taxas for feito, começa a emissão do documento. Para quem optar pela versão digital, a CNH atualizada pode aparecer no aplicativo Carteira Digital de Trânsito, em média, 48 horas após a confirmação do status de emissão.

Já para quem optar pela versão física, o tempo de entrega do documento pode variar de acordo com o estado em que você mora. Mas, no geral, o prazo é de 5 a 10 dias úteis, segundo o Detran.

Quando é preciso renovar a CNH?

O ideal é sempre ficar de olho na data de vencimento da CNH e fazer a renovação por volta de quatro semanas antes. Assim, você terá tempo hábil para realizar esse processo sem grandes complicações. Importante ressaltar que conduzir um veículo com o documento vencido depois de 30 dias pode levar a multa gravíssima e até mesmo a retenção do veículo.

Outras informações sobre a renovação da CNH

Para além do processo de renovação que mostramos aqui, alguns motoristas podem precisar realizar procedimentos adicionais durante a renovação da CNH, como:

Exame toxicológico : categorias C, D e E (como caminhoneiros e motoristas de ônibus) devem fazer o exame toxicológico a cada dois anos e meio, além do exame médico regular;

Curso de reciclagem : se o motorista estiver com a habilitação suspensa ou com muitas infrações acumuladas, pode ser necessário realizar um curso de reciclagem.

Se você se encaixa em alguma dessas situações, será sinalizado durante a renovação da sua CNH, por meio do Detran.