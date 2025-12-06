CNU 2025: confira horário, o que levar e tudo sobre a prova discursiva

A segunda fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 será realizada neste domingo, 7. Após a fase de perguntas objetivas, agora é a vez da avaliação discursiva.

Para a próxima fase, se classificaram 42.499 pessoas. É possível consultar quem pode fazer a prova na lista de aprovados publicada no edital da prova, divulgado pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap).

Confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre a próxima fase do CNU 2025: horários, documentos obrigatórios, o que levar, data de divulgação do resultado e o que esperar do exame.

Saiba tudo sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU)

Como consultar o local de prova do CNU?

Os locais para realizar as provas discursivas foram atualizados no cartão de confirmação da inscrição.

Para conferir o local e endereço, é necessário entrar no site da FGV, que recebeu as informações atualizadas no dia 1º de dezembro.

Que horas é a prova do CNU?

O horário de realização da prova discursiva do CNU varia conforme o nível do candidato. Para cargos de nível superoir, a provaserá realizada das 13h às 16h, no horário de Brasília.

Já para cargos de nível intermediário, será das 13h às 15h (BSB).

Os portões serão fechados às 12h30 (BSB), então recomenda-se que o candidato chegue com antecedência, pois, segundo o edital, "em nenhuma hipótese as pessoas candidatas poderão acessar os locais de prova após o fechamento dos portões".

O que pode levar para fazer a prova do CNU?

Segundo o edital, o candidato precisa levar:

uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita em material transparente;

o documento de identificação com foto;

comprovante da inscrição.

Para a realização da prova, o candidato também pode levar alimentos (desde que de consumo rápido e em embalagens transparentes) e água (desde que em garrafa transparente, sem cor e sem rótulo).

O que não pode levar para a prova do CNU?

Além dos itens permitidos, as diretrizes para os candidatos também impõe uma lista de materiais que são proibidos durante a realização da prova.

São eles:

calculadoras e/ou similares;

livros;

anotações; réguas de cálculo;

impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;

Aparelhos eletrônicos (iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, aparelho MP3 player, notebook, tablet, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro);

relógio;

óculos escuros ou acessórios como chapéu, boné, gorro etc.;

lápis;

lapiseira (grafite);

corretor líquido e/ou borracha.

Caso o candidato leve algum item proibido, é necessário informar ao fiscal na sala antes do início da prova. Será fornecida então uma embalagem lacrada para que o candidato armazene o item, a qual só será disponibilizada após o fim da prova.

Segundo o edital, é proibido o uso desses itens em "qualquer parte do local de provas, antes ou depois da realização delas". De acordo com os organizadores do concurso, mesmo que a pessoa candidata tenha terminado a sua prova e esteja se encaminhando para a saída do local, ainda não será permitido o uso desses objetos ou do aparelho celular.

A recomendação é que o candidato apenas abra a embalagem com os itens quando estiver do lado de fora do local das provas.

Posso levar o caderno de questões para casa?

Quem terminar a prova por volta da última hora de sua realização poderá levar o caderno de questões para casa. Quem sair antes precisará entregar o caderno junto do cartão de respostas para o fiscal.

Quando sai o resultado da prova discursiva do CNU?

Segundo a FGV, o resultado preliminar e o espelho de correção devem ser divulgados em janeiro no site da instituição.

Como será a prova discursiva do CNU?

Para os cargos de nível superior, a prova será formada por duas questões, valendo 22,5 pontos cada. Dessa forma, a fase responderá por 45 pontos.

Já para o nível intermediário, a prova sá com uma dação dissertativo-argumentativa, valendo 30 pontos.

Os textos deverão ter até 30 linhas.

Quais são as regras da prova?

A prova deve ser escrita à mão, com caneta esferográfica azul ou preta, e somente o texto transcrito na folha definitiva será considerado para correção.

O que é avaliado na prova discursiva do CNU?

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a prova discursiva terá dois principais critérios de avaliação.

Na parte de conhecimentos específicos será considerada a capacidade do candidato utilizar conceitos, técnicas e práticas da área de conhecimento do tema. Serão avaliados pontos como compreensão e desenvolvimento da tese, além do conceito apresentado e pertinência ao assunto abordado. Essa parte responde por 50% da nota total para o níverl superior.

Já o outro critério de avaliação será o dmínio da língua portuguesa, que responde por 50% da nota para o nível superior e 100% para o nível intermediário. Neste critério, será avaliado o uso da língua portuguesa e a capacidad edo candidato de utilizar a norma culta do idioma, respeitando ortografia, gramática e contexto textual. Serão avaliados itens como estruturação do texto, coerência e coesão da construção da dissertação.

O que faz alguém ser eliminado do CNU?

De acordo com informações da organização do Concurso Público Unificado, serão eliminados os candidatos que:

não comparecerem à prova;

obtiverem nota zero na fase discursiva;

descumprirem as regras de segurança (como usar o celular na hora da prova, por exemplo);

assinarem ou identificarem a folha de textos.

Como funciona o recurso?

Quem quiser contestar o resultado preliminar da prova discursiva poderá interpor um recurso em até dois dias úteis após a divulgação do resultado.

Para realizar o recurso, é necessário realizá-lo na página do Concurso Público Nacional Unificado.

O requerimento precisa ser individual e, segundo o edital do CNU, "devidamente fundamentado, com argumentação clara, consistente e objetiva".

Ainda de acordo com o documento, é necessário que o recurso seja redigido no espaço próprio para isso no sistema e tenha até o máximo de 2 ml caracteres.