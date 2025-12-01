CNH sem autoescola: Contran aprova novas regras e reduz aulas práticas

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira, 1, as mudanças no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A resolução aprovada passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU). A expectativa é que um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorra nessa semana para anunciar a medida.

A medida acaba com a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção e reduz a quantidade de aulas práticas.

A exigência de 20 horas-aula será eliminada e passará a ser de 2 horas. O candidato poderá escolher entre:

Autoescolas tradicionais em autoescola

Instrutores autônomos credenciados pelos Detrans;

Preparações personalizadas conforme suas necessidades.

Inicialmente, a ideia era acabar com a obrigatoriedade de todas as aulas, mas o Ministério dos Transportes decidiu manter um número mínimo de aulas práticas.

A Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto), que representa as empresas, queria entre cinco e dez aulas.

Hoje, para tirar a carteira de motorista é necessário realizar 20 aulas práticas apenas em autoescolas, o que, segundo o governo, encarece obter a CNH. A gestão petista diz que o projeto reduzirá o preço em até 80%.

Os representantes das autoescolas afirmam que algumas empresas já fecharam por falta de alunos. O setor promete judicializar as mudanças assim que elas forem publicadas pela gestão petista.

