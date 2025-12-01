Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

CNH sem autoescola: Contran aprova novas regras e reduz aulas práticas

A medida acaba com a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção e reduz a quantidade de aulas práticas

CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação ( Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação ( Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 12h55.

Última atualização em 1 de dezembro de 2025 às 13h04.

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira, 1, as mudanças no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A resolução aprovada passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU). A expectativa é que um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorra nessa semana para anunciar a medida. 

A medida acaba com a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção e reduz a quantidade de aulas práticas.

A exigência de 20 horas-aula será eliminada e passará a ser de 2 horas. O candidato poderá escolher entre:

  • Autoescolas tradicionais em autoescola
  • Instrutores autônomos credenciados pelos Detrans;
  • Preparações personalizadas conforme suas necessidades.

Inicialmente, a ideia era acabar com a obrigatoriedade de todas as aulas, mas o Ministério dos Transportes decidiu manter um número mínimo de aulas práticas.

A Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto), que representa as empresas, queria entre cinco e dez aulas.

Hoje, para tirar a carteira de motorista é necessário realizar 20 aulas práticas apenas em autoescolas, o que, segundo o governo, encarece obter a CNH. A gestão petista diz que o projeto reduzirá o preço em até 80%.

Os representantes das autoescolas afirmam que algumas empresas já fecharam por falta de alunos. O setor promete judicializar as mudanças assim que elas forem publicadas pela gestão petista. 

Mais informações em instantes.

Acompanhe tudo sobre:Carteira de habilitação (CNH)

Mais de Brasil

Fuvest divulga lista de aprovados para 2ª fase e locais de prova; confira

BNDES aprova crédito de R$ 4,64 bi para obras em Congonhas e 10 aeroportos

IPVA 2026: veja o calendário de pagamento no Rio de Janeiro

Lula fala que dinheiro ‘extra’ com isenção do IR pode virar uma TV para assistir a Copa

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Benefícios corporativos estão se tornando estratégia central de RH, apontam pesquisas internacionais

Brasil

Fuvest divulga lista de aprovados para 2ª fase e locais de prova; confira

Mundo

44% das pessoas preferia ter nascido em 1975 do que agora, diz pesquisa global

EXAME Agro

Espanha mobiliza militares para conter foco de peste suína africana