CNH sem autoescola: vamos à Justiça para derrubar mudanças, diz presidente da Feneauto

Presidente da entidade argumenta que já existe jurisprudência da Justiça de que mudanças relacionadas ao trânsito devem ser realizadas pelo Congresso Nacional

Carros de autoescola (Elza Fiúza/ABr/Agência Brasil)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 16h10.

A Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores (Feneauto) diz que, no dia seguinte à medida do governo que acabar com a obrigatoriedade das aulas de autoescola no processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entrar em vigor, o setor acionará a Justiça para derrubar a iniciativa.

"Eu só vejo duas saídas: judicialização, que é o que vamos fazer quando sair o texto final, e o Congresso avocar o assunto para si", diz Ygor Valença, presidente da Feneauto, em entrevista à EXAME.

Valença argumenta que já existe jurisprudência da Justiça de que mudanças relacionadas ao trânsito devem ser realizadas pelo Congresso Nacional.

"Quando colocaram simulador, aula noturna, foi o Congresso que revogou. Não é defender autoescola, é tratar o assunto da forma correta", diz.

O deputado Coronel Meira (PL-PE) apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta o processo de consulta pública iniciado pelo Senatran. A expectativa de Valença é que o projeto ganhe força para ser votado.

Alternativa à proposta do governo

Segundo o presidente da associação, o setor apresentou uma alternativa ao governo, mas a medida foi ignorada. Ele afirmou ainda que a consulta pública é apenas uma formalidade e que o governo já se decidiu.

"Nosso sentimento é de perplexidade e não entendimento. Isso não é uma modernização. É um novo formato na condução de condutores. Ou seja, eles não desburocratizaram nem modernizaram, criaram um modelo novo", afirma.

A proposta da Feneauto é criar uma modalidade de carteira social, oferecer curso teórico gratuitamente para inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e reduzir o número de aulas práticas de 20 para 10 aulas.

"O que era R$ 1.200 cai para R$ 650. Em alguns estados, chega a R$ 550. Mas insistem em acabar com tudo", afirma.

Valença disse ainda que com a iminência da mudança do governo a procura nas autoescolas está próxima de zero, além da solicitação de devolução de matrículas.

"Sim, é zero [a procura]. Todos dizem que piorou. Pedem o dinheiro de volta. Veja a situação que o governo está deixando as empresas. Sempre cumprimos tudo que nos foi exigido", diz Valença.

Como será o passo a passo para emissão da CNH sem autoescola

Requisitos básicos

Os requisitos seguem os mesmos: o candidato precisa ter pelo menos 18 anos, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e estar inscrito no CPF.

Quem optar por fazer o curso teórico à distância poderá confirmar a identidade de forma digital, usando a conta gov.br.

LEIA MAIS: CNH sem autoescola: governo divulga como será o passo a passo para tirar habilitação

Abertura do processo

Cumpridos os requisitos, o candidato poderá solicitar a abertura do processo de forma digital, pelo aplicativo ou site do Detran de seu estado (também é possível fazer presencialmente no Detran).

Todo andamento da solicitação poderá ser acompanhado on-line, pelo Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach).

Comece a estudar

Após a formalização do requerimento, o candidato passa à etapa teórica, e aqui está uma das principais novidades trazidas pela nova proposta.

O curso deixa de ser exclusividade das autoescolas, e o aluno não será mais obrigado a cumprir 45 horas de aula teórica. O candidato irá decidir como e onde aprender, seja presencialmente, on-line ou em um formato híbrido, podendo escolher entre:

  • Fazer um curso on-line oferecido pelo Ministério dos Transportes;
  • Estudar em autoescolas tradicionais, de forma presencial ou à distância;
  • Ou optar por escolas públicas de trânsito (como o Detran) ou outras instituições credenciadas.

Coleta biométrica

Após concluir o curso teórico, é preciso realizar a coleta biométrica — foto, digitais e assinatura — no Detran de seu estado. Sem esse registro, o processo não é aberto.

A biometria será usada em todas as etapas seguintes, inclusive nas provas, garantindo que quem realiza o exame é realmente o candidato.

Exames médicos

O passo seguinte, que continua obrigatório, é realizar a avaliação psicológica e o exame de aptidão física. O agendamento é feito junto ao Detran, em clínicas credenciadas pelo órgão.

Aulas práticas passam a ser opcionais

Aqui outra mudança da proposta: não haverá mais a exigência da carga horária mínima de 20 horas-aula, como acontece atualmente.

As aulas seguirão sendo oferecidas pelas autoescolas, mas o candidato terá a opção de contratar um instrutor credenciado pelo Detran.

O veículo utilizado nas aulas poderá ser disponibilizado pelo instrutor de trânsito ou pelo próprio candidato.

Exame teórico

A prova teórica continua sendo obrigatória e deve ser agendada junto ao órgão de trânsito estadual. O exame poderá ser feito presencialmente ou on-line, conforme a estrutura do Detran local.

Para ser aprovado, é preciso acertar no mínimo 70% das questões. Quem não passar pode refazer a prova quantas vezes for necessário.

Prova prática

O exame de direção também continua sendo obrigatório e deve ser agendado junto ao Detran, pelos canais disponíveis. A prova também é aplicada pelo órgão de trânsito, que avalia se o candidato está realmente pronto para dirigir com segurança.

O sistema de pontuação é o mesmo: o candidato começa com 100 pontos e perde conforme os erros. Para ser aprovado, precisa terminar com no mínimo 90 pontos. Quem reprovar pode remarcar a prova e tentar novamente.

Permissão e CNH definitiva

Quem for aprovado no exame prático recebe, automaticamente, a Permissão para Dirigir (PPD), documento provisório válido por um ano.

Durante esse período, o motorista não pode cometer infrações graves ou gravíssimas, nem reincidir em médias. Se cumprir o prazo sem penalidades, o sistema emite automaticamente a CNH definitiva, sem necessidade de novo pedido.

