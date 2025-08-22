Cleitinho lidera disputa pelo governo de Minas Gerais com 28%, diz Genial/Quaest

O senador Cleitinho (Republicanos) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao governo de Minas Gerais em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, Cleitinho aparece com 28% das intenções de voto. Em seguida, está o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (Sem partido), com 16%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) tem 9%, enquanto o vice-governador Mateus Simões (Novo) aparece com 4%.

O levantamento também revela que 26% dos eleitores dizem que votarão em branco ou nulo, e 17% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também mostrou que 46% dos eleitores acreditam que o governador Romeu Zema merece eleger seu sucessor, enquanto 48% pensam que ele não merece.

Zema já sinalizou que pode apoiar o seu vice, Mateus Simões, mas a uma articulação em torno de um nome mais competitivo não é descartada.

Pesquisa Quaest para governo de Minas