Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP em 2026 com 43%, diz Genial/Quaest

O segundo nome mais bem colocado é o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), com 21%

( Pablo Jacob/Governo do Estado de SP/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 07h00.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao Palácio dos Bandeirantes em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, Tarcísio aparece com 43% das intenções de voto. O segundo nome mais bem colocado é o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), com 21%.

Outros possíveis candidatos simulados são a deputada federal Erika Hilton (PSOL), com 8%, o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), com 3%, e o empresário Felipe d'Avila (Novo), com 2%.

O levantamento também revela que 16% afirmam que votarão em branco ou nulo, e 7% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também indicou que 56% dos eleitores acreditam que Tarcísio merece mais um mandato.

Candidato natural à reeleição, o governador paulista é cotado como possível nome presidenciável para disputar as eleições contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pesquisa Quaest governo de SP

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 43%
  • Geraldo Alckmin (PSB): 21%
  • Erika Hilton (PSOL): 8%
  • Paulo Serra (PSDB): 3%
  • Felipe d’Avila (Novo): 2%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
