Tarcísio lidera disputa pelo governo de SP em 2026 com 43%, diz Genial/Quaest

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera o cenário de 1º turno da corrida eleitoral ao Palácio dos Bandeirantes em 2026, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22.

Na simulação, Tarcísio aparece com 43% das intenções de voto. O segundo nome mais bem colocado é o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), com 21%.

Outros possíveis candidatos simulados são a deputada federal Erika Hilton (PSOL), com 8%, o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB), com 3%, e o empresário Felipe d'Avila (Novo), com 2%.

O levantamento também revela que 16% afirmam que votarão em branco ou nulo, e 7% estão indecisos.

Além de questionar a preferência de voto, a pesquisa também indicou que 56% dos eleitores acreditam que Tarcísio merece mais um mandato.

Candidato natural à reeleição, o governador paulista é cotado como possível nome presidenciável para disputar as eleições contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pesquisa Quaest governo de SP