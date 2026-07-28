Pesquisa Genial/Quaest: Cleitinho lidera 1º e 2º turno para o governo de Minas Gerais

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida eleitoral pelo Executivo de Minas Gerais, segundo o levantamento Genial/Quaest divulgado nesta terça-feira, 28. Em um cenário de primeiro turno, o parlamentar registra 35% das intenções de voto.

Em segundo lugar, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), aparece com 12%. Patrus Ananias (PT) tem 10%, seguido por Mateus Simões (PSD), sucessor do governador eleito Romeu Zema (Novo), com 6%, e por Gabriel Azevedo (MDB), com 4%.

Ben Mendes (Missão) e Flávio Roscoe (PL) têm 2% das intenções de voto cada um. Maria da Consolação (PSOL) tem 1%. Jarbas Soares Júnior (PSB), Rafael Duda (PSTU) e Túlio Lopes (PCB) não pontuaram.

O número de indecisos chega a 15%, enquanto votos brancos e nulos somam 13% do segundo maior colégio eleitoral do país.

Em outros dois cenários possíveis, com ou sem mais pré-candidatos com menos força, os líderes Cleitinho Azevedo e Alexandre Kalil oscilam, no máximo, um ponto percentual.

Em dois testes sem Azevedo e Kalil, os índices dos demais não apresentam grandes mudanças, mas os indecisos sobem para 27%, e os votos brancos e nulos para 24%.

Segundo a pesquisa, 63% dos eleitores mineiros ainda não bateram o martelo sobre em quem irão votar, enquanto 36% afirmam que a escolha atual é a definitiva, indicando um cenário com grande margem para mudanças.

Segundo turno

Em todos os embates diretos de segundo turno com o nome de Cleitinho, o senador vence. Contra Kalil, o republicano registra 44% contra os 29% do adversário. Os indecisos chegam a 15%, e votos brancos e nulos somam 12%.

Contra o petista Patrus Ananias, a vantagem do senador é de 46% a 31%. Ao todo, 12% dos entrevistados estão indecisos, enquanto votos brancos e nulos somam 11%.

Por fim, contra Mateus Simões, Cleitinho registra 46% das intenções de voto contra os 15% do social-democrata. Nesta disputa, 20% dos eleitores se dizem indecisos, e 19% votariam branco ou nulo.

Em embates diretos sem o senador, o padrão é de empates e altos índices de abstenção.

Entre Simões e Kalil, o primeiro registra 30%, enquanto o ex-prefeito aparece com 29%. Os votos brancos e nulos somam 22%, e 19% estão indecisos.

Entre Simões e Ananias, o empate é numérico: ambos aparecem com 30% das intenções de voto. Votos brancos e nulos somam novamente 22%, e 18% estão indecisos.

Rejeição e avaliação de governo

A pesquisa também testou o nível de rejeição de cada candidato, medido pelos eleitores que conhecem e não votariam em determinado político.

Quem lidera o índice é Alexandre Kalil, com 39%. Ele é seguido por Patrus Ananias, com 35%. Cleitinho Azevedo aparece com 20% de rejeição, e todos os demais registram abaixo de 13%.

Apesar da baixa intenção de voto de sua indicação para sucessor, Mateus Simões, o ex-governador Romeu Zema tem um nível de aprovação alto entre os mineiros. Ao todo, 52% aprovam seu mandato, enquanto 41% desaprovam.

Na questão qualitativa, 37% consideram a gestão de Zema, que deixou o cargo para se candidatar à Presidência da República, 33% acham regular e outros 23% avaliam como negativa.

Por outro lado, 36% dos mineiros aprovam a administração de Simões, mesmo índice dos que não souberam ou não quiseram responder. Outros 28% desaprovam.

No total, 30% avaliam como regular, 28% como positivo, 16% como negativo e 26% não souberam responder, indicando um nível baixo de conhecimento sobre a gestão estadual.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 1.482 eleitores entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código MG-03490/2026.