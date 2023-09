Ciclone no Rio Grande do Sul: número de mortos sobe para 46

O número de mortos por conta das chuvas intensas da última semana no Rio Grande do Sul causaram a morte de 46 pessoas, segundo novo balanço da Defesa Civil do estado, divulgado na noite deste domingo, 10. Pela manhã, eram 43 óbitos registrados.

O número de desaparecidos segue em 46. Veja abaixo a relação:

Cruzeiro do Sul: 5

Encantado: 1

Estrela: 2

Ibiraiaras: 2

Imigrante: 1

Lajeado: 3

Mato Castelhano: 1

Muçum: 16

Passo Fundo: 1

Roca Sales: 11

Santa Tereza: 1

Bom Retiro do Sul: 1

Colinas: 1

Abaixo, os desaparecidos:

Lajeado: 8

Arroio do Meio: 8

Muçum: 30

A passagem deste ciclone extratropical fez o Rio Grande do Sul superar a maior tragédia natural das últimas quatro décadas. Em junho, 16 pessoas morreram em decorrência de um fenômeno semelhante.

O número de municípios afetados também aumentou, indo de 88 para 93. No momento, são 4.794 desabrigados e 20.490 desalojados, contra 4.010 e 20.490 no balanço anterior, de meio dia. O número de afetados saltou de 160.313 para 340.918. O de feridos, por sua vez, aumentou de 452 para 924.

O Ministério Público Federal (MPF) instaurou nesta sexta-feira um inquérito civil para apurar eventuais responsabilidades por medidas que poderiam ter sido tomadas no intuito de minimizar o estrago feito pelo ciclone extratropical. De acordo com o MPF, "as enchentes ocasionaram danos à vida e ao patrimônio de número expressivo de cidadãos residentes nas cidades serranas e dos vales, envolvendo cerca de 30 municípios das microrregiões de Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Lajeado".

No inquérito, o MPF pretende averiguar quais as providências que foram adotadas em relação às enchentes.

A portaria de instauração do inquérito, assinada pela procuradora da República Flávia Rigo Nóbrega, determina a expedição de ofícios endereçados aos prefeitos e representantes da Defesa Civil da região de Bento Gonçalves, Caxias e Lajeado, "para que prestem informações que possam contribuir para a apuração dos fatos".

Vale do Taquari foi um dos mais atingidos

O Vale do Taquari foi uma das regiões mais afetadas pela passagem do ciclone extratropical, onde ficam os municípios de Muçum (com 15 mortes confirmadas) e Roca Sales (com dez óbitos registrados oficialmente).

Nesta sexta-feira, prefeito do município gaúcho de Muçum, Mateus Trojan (MDB), descreveu a situação na cidade como "caótica" e "catastrófica". E alertou que o número de vítimas fatais deve aumentar, pois há desaparecidos e corpos para serem identificativos.

Visita de presidente em exerício e anúncio de R$ 741 milhões

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou na tarde deste domingo, 10, que o governo federal irá disponibilizar R$ 741 milhões em ajuda ao Rio Grande do Sul. O Estado foi atingido por fortes chuvas e enchentes desde a última segunda-feira, 4, após a passagem de um ciclone extratropical. Alckmin fez o anúncio em Lajeado, na Universidade do Vale do Taquari (Univates), onde se reuniu com prefeitos locais, ministros e o governador Eduardo Leite.

Os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

R$ 26 milhões para o Ministério da Defesa: para o uso de helicópteros e demais maquinários na região nas buscas e reconstrução

para o Ministério da Defesa: para o uso de helicópteros e demais maquinários na região nas buscas e reconstrução R$ 80 milhões para o Ministério da Saúde: montou um hospital de campanha em Roca Sales (RS) e reconstrução de unidades de saúde destruídas, além da atuação das equipes da Força Nacional de Saúde na região

para o Ministério da Saúde: montou um hospital de campanha em Roca Sales (RS) e reconstrução de unidades de saúde destruídas, além da atuação das equipes da Força Nacional de Saúde na região R$ 116 milhões para o Ministério dos Transportes: reconstruir um trecho da BR 116, no km 96, na região do Rio das Antas;

para o Ministério dos Transportes: reconstruir um trecho da BR 116, no km 96, na região do Rio das Antas; R$ 125 milhões para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento Agrário: para aplicar no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)

para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento Agrário: para aplicar no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) R$ 195 milhões para o Ministério das Cidades: serão usados para a construção de moradias

para o Ministério das Cidades: serão usados para a construção de moradias R$ 185 milhões para o Ministério da Integração Nacional: para ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios.

O Ministério da Previdência Social também receberá recursos, ainda sem detalhamento.