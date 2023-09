Alckmin chega ao RS para visitar cidades atingidas pelas chuvas que já mataram 43 pessoas

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, chegou ao Rio Grande do Sul na manhã deste domingo, 10, acompanhado de oito ministros para visitar cidades atingidas pelas fortes chuvas durante a última semana. Também na manhã de hoje, o número de vítimas fatais subiu para 43. Alckmin deve anunciar novas medidas de apoio às cidades atingidas pelo ciclone.

Quais ministros estão na comitiva que visita o RS

A comitiva de Alckmin é composta pelos ministros:

José Múcio (Defesa)

Nísia Trindade (Saúde)

Waldez Góes (Integração e do Desenvolvimento Regional)

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar)

Paulo Pimenta (Comunicação da Presidência da República)

Wellington Diasm (Desenvolvimento e Assistência Social)

Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima)

Jader Filho (Cidades)

Alckmin desembarcou na Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e seguiu de helicóptero ao Vale do Taquari, região mais atingida do Estado, acompanhado do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Como foi a visita

A comitiva visitou o hospital de campanha erguido no município de Roca Sales, onde dez pessoas morreram. No local, 20 profissionais atuam no atendimento às vítimas da enchente. Em Lajeado, Alckmin participa de reunião com prefeitos de municípios afetados pelas fortes chuvas.

Muçum é o município com maior número de vítimas confirmadas, com 16 óbitos até o momento.

Nesta sexta-feira, o presidente em Exercício convocou duas reuniões ministeriais para tratar da crise no estado. O Planalto anunciou uma série de medidas para a região, entre elas um auxílio de R$ 800 por pessoa desabrigada e a distribuição de 20 mil cestas de alimento. As primeiras 5 mil serão distribuídas no domingo.

Enchentes: RS pede menos burocracia para a reconstrução de áreas afetadas

Número de mortos é atualizado

O número de vítimas fatais dos temporais que atingiram o Rio Grande do Sul na última semana subiu para 43. Segundo o mais recente balanço divulgado pela Defesa Civil do estado, ainda há 46 desaparecidos, 3.798 desabrigados e outros 11.642 desalojados. O mais recente óbito foi descoberto na cidade de Cruzeiro do Sul, que, com a morte, chega a um total de cinco.

A passagem deste ciclone extratropical fez o Rio Grande do Sul superar a maior tragédia natural das últimas quatro décadas. Em junho, 16 pessoas morreram em decorrência de um fenômeno semelhante.

Ciclone no RS: impacto econômico pode gerar desemprego e fechamento de indústrias; veja valores

Nesta sexta-feira, 8, prefeito do município gaúcho de Muçum, Mateus Trojan (MDB), descreveu a situação na cidade como "caótica" e "catastrófica". E alertou que o número de vítimas fatais deve aumentar, pois há desaparecidos e corpos para serem identificativos.