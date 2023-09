Ciclone extratropical no RS atinge 87 cidades

Dados divulgados pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul neste sábado, 9, mostram que a passagem do ciclone extratropical atingiu 87 municípios, afetando 147.341 pessoas. Pelas estimativas do órgão, foram 41 mortes e 46 pessoas estão desaparecidas.

Muitas casas sofreram danos por conta da ventania, chuva forte e queda de granizo, sobretudo nas regiões da Serra Gaúcha e norte do Estado.

Após a chegada do ciclone extratropical no Rio Grande do Sul, há 3.193 desabrigados e 8.256 desalojados. Outras 3.130 vítimas foram resgatadas, e 223 pessoas ficaram feridas.

Em regiões como o município de Garibaldi, moradores começam a se mobilizar para arrencadação de alimentos, roupas e a identificação de pessoas desaparecidas.

Impacto econômico

Entidades ligadas ao agronegócio, como a Federação dos Agricultores do Rio Grande do Sul (Farsul), Sindicato da Indústria de Produtos Suínos (SIPS-RS), começam a se mobilizar para calcular o impacto econômico causado pelo ciclone extratropical.

Para os produtores, o momento é de plantio e as condições do clima afetam a capacidade de colocar o grão no solo. Além disso, há dificuldades logísticas para o transporte de animais e o escoamento de produção.