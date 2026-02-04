Ciclone mantém tempo instável no Brasil e Inmet alerta para temporal

O tempo deve permanecer instável em grande parte do Brasil nos próximos dias, com chuva forte e risco de temporais no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos de perigo para essas regiões até sexta-feira, 5, indicando possibilidade de volumes elevados em curto intervalo de tempo, além de rajadas de vento, descargas elétricas e transtornos pontuais, como alagamentos e interrupções no fornecimento de energia.

Segundo César Soares, meteorologista da Climatempo, a instabilidade está associada à formação de um novo ciclone extratropical na costa do Sudeste. Esse tipo de sistema é caracterizado por uma área de baixa pressão organizada em diferentes níveis da atmosfera, capaz de gerar grande quantidade de nuvens, chuva intensa e ventos fortes, com impactos que variam conforme a intensidade e a proximidade do continente.

De acordo com o meteorologista, o ciclone deve dar origem a uma frente fria que, combinada à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, tende a intensificar a chegada de umidade da Amazônia para essas regiões, favorecendo a ocorrência de pancadas frequentes e volumosas.

Sudeste concentra volumes elevados e risco de transtornos

Nesta quarta-feira, 4, a chuva deve ocorrer em diferentes momentos do dia no Sudeste, impulsionada pelo calor e pela elevada umidade. A precipitação varia de moderada a forte, com episódios mais intensos entre a tarde e a noite. Em áreas mais vulneráveis, os volumes podem alcançar até 130 milímetros, aumentando o risco de enxurradas e deslizamentos.

Em São Paulo (SP), as pancadas se distribuem ao longo do dia, com períodos de maior intensidade. O alerta no litoral paulista se concentra nos acumulados elevados, que elevam o risco em áreas de encosta. A capital e o interior também permanecem sob atenção para temporais localizados.

No Rio de Janeiro (RJ), a chuva ocorre de forma frequente, intercalada por breves aberturas, com retomada das pancadas no fim do dia. A Região Serrana está entre as áreas mais sensíveis, com expectativa de volumes elevados concentrados em curto período, condição associada às características do relevo local.

Minas Gerais também registra instabilidade, com chuva atingindo o Triângulo Mineiro, a Zona da Mata e o sul do estado. Partes do Espírito Santo entram no radar de temporais, sobretudo em áreas mais próximas ao litoral.

Centro-Oeste tem risco de temporais com ventos fortes

No Centro-Oeste, a chuva deve se espalhar por Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com pancadas que ganham força entre o fim da manhã e a tarde. Há risco de temporais acompanhados de ventos fortes, principalmente no norte de Mato Grosso do Sul e em áreas de Goiás.

Em Campo Grande (MS), a previsão indica chuva desde as primeiras horas do dia, enquanto em Cuiabá (MT) as pancadas mais intensas devem ocorrer à tarde, intercaladas com momentos de sol e calor. Brasília (DF) tem temperaturas entre 19°C e 28°C, com instabilidade ao longo do dia.

Sul tem chuva persistente no litoral e calor no interior gaúcho

No Sul, os maiores volumes devem se concentrar no leste do Paraná e de Santa Catarina, especialmente no litoral. Em Curitiba (PR), as pancadas podem ocorrer ao longo do dia, mantendo o tempo nublado e úmido. Florianópolis (SC) deve registrar calor moderado, com instabilidade persistente.

No Rio Grande do Sul (RS), a tendência é de tempo mais firme em boa parte do estado, favorecendo a elevação das temperaturas e o calor intenso no interior. Porto Alegre (RS) deve registrar máxima em torno de 34°C nesta quarta-feira.

Uma nova frente fria deve se aproximar a partir de sexta-feira (6), trazendo pancadas mais fortes para o Sul e, na sequência, reforçando a chuva também no Sudeste durante o fim de semana.

Norte e Nordeste seguem com padrões distintos

No Nordeste, o início de fevereiro segue marcado por tempo firme e calor intenso no interior, especialmente em áreas afastadas do litoral. A atuação de uma massa de ar quente e seca mantém temperaturas elevadas e baixos índices de umidade do ar em vários estados. Desde o fim de semana, o calor se intensificou em áreas do Rio Grande do Norte, Piauí, Alagoas e Paraíba, com máximas próximas de 40°C em alguns municípios.

Em Recife (PE), esta quarta-feira, 4, deve ter sol entre muitas nuvens, sem previsão de chuva significativa, com máxima em torno de 32°C e umidade elevada, mantendo a sensação de abafamento. A partir de quinta-feira, 5, a chuva pode voltar de forma pontual, com pancadas isoladas e volumes baixos.

Na Região Norte, a chuva continua frequente, com alternância entre pancadas intensas e períodos de melhora. Em Manaus (AM), a previsão indica sol entre nuvens, com pancadas rápidas e trovoadas ao longo do dia, especialmente à tarde. Na quinta e na sexta-feira, a tendência é de intensificação da chuva, com volumes um pouco mais elevados, embora mal distribuídos.