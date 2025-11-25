Tempestades deixam mortos, feridos e destruição no Sul e Sudeste

As regiões Sudeste e Sul seguem em alerta para fortes tempestades nesta terça-feira, 25, com riscos de chuva intensa, ventos fortes e granizo.

Desde o fim de semana, temporais provocam destruição, feridos e uma morte. Em Hortolândia, no interior de São Paulo, uma jovem de 26 anos morreu após seu carro ser arrastado pela enxurrada no domingo. Já em Erechim, no Rio Grande do Sul, uma chuva de granizo deixou 110 feridos e afetou 17 mil moradores.

Segundo a prefeitura de Hortolândia, Joicilene de Oliveira Pacheco foi levada pela correnteza durante o temporal. Vídeos mostraram o momento em que ela pedia ajuda, mas já estava sem vida quando socorristas a localizaram. Moradores relataram que o carro chegou a ficar submerso após ser arrastado sobre uma ponte.

Municípios decretam emergência e registram danos

A prefeitura de Erechim decretou situação de emergência. A Defesa Civil informou que 73 pessoas foram atendidas no Hospital Santa Terezinha, 15 no Hospital de Caridade e 25 na UPA. Ao menos 20 bairros foram atingidos por pedras de gelo. Pelo menos 19 pessoas ficaram desabrigadas e 54 prédios públicos sofreram danos.

Foram afetadas 15 escolas municipais, 20 estaduais, 12 unidades básicas de saúde (UBS), três Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e três Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

As aulas foram suspensas nessa segunda-feira. O prefeito Paulo Polis anunciou a distribuição de lonas a moradores atingidos.

Em Santa Catarina, as chuvas fortes impactaram mais de 360 casas. Pelo menos 148 pessoas precisaram deixar suas residências até a noite de segunda-feira. O canal de acesso ao Porto de Itajaí foi fechado pela Marinha às 8h30 devido aos ventos intensos e reaberto apenas oito horas depois.

O município de Luiz Alves teve casas submersas, enquanto Joinville registrou 200 imóveis afetados e cem moradores desalojados.

Em Goiás, o temporal concentrou-se em Rio Verde, onde rajadas chegaram a 91,8 km/h. Estruturas foram derrubadas, ruas alagadas e serviços interrompidos.

Um vídeo mostra o momento em que a cobertura de um posto de combustíveis desabou. Carros foram arrastados pela água em diferentes pontos da cidade.

Alerta vermelho e risco de ventos acima de 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta vermelho para grande perigo em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Segundo o órgão, acumulados podem chegar a 100 milímetros nas áreas litorâneas, com ventos acima de 100 km/h.

O Inmet alerta ainda para riscos de danos em edificações, corte de energia elétrica, queda de árvores, estragos em plantações, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

*Com informações do O Globo