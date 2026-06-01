Colombianos resolveram 'antecipar' 2º turno da eleição, diz analista

Bogotá - O primeiro turno da eleição colombiana terminou com os dois primeiros candidatos conquistando mais de 80% dos votos. Abellardo de la Espriella, de direita, somou 43%, e Iván Cepeda, de esquerda, ficou com 40%.

"Acho que houve, na prática, um referendo sobre o governo de Gustavo Petro e teve uma coisa muito conhecida no Brasil. Os eleitores anteciparam o segundo turno no primeiro", diz Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington, que acompanhou a eleição em Bogotá como observador.

"Houve uma migração muito forte na reta final dos eleitores da Paloma Valencia para o Abelardo. Isso foi fundamental para o resultado no primeiro turno", diz.

Valencia era a candidata da direita tradicional, que disputou o segundo lugar nas pesquisas durante vários meses, mas viu sua campanha derreter na reta final. Ela teve apenas 6% dos votos.

Iván Cepeda discursa após divulgação de resultados do primeiro turno da eleição, em Bogotá (Raul Arboleda/AFP)

Referendo sobre Petro

Moura avalia que o segundo turno também será uma disputa centrada na avaliação do governo Petro, que avançou em benefícios sociais, como o aumento do salário mínimo, de 23% este ano, mas viu a violência piorar após sua estratégia de negociar com grupos paramilitares e criminais falhar.

Pesquisas a uma semana da eleição apontavam Petro com 45% de aprovação e 50% de rejeição.

"Nessas próximas três semanas, a variável mais importante vai ser se o governo vai passar a ser melhor avaliado, porque basicamente a gente está num recall do grupo político do Gustavo Petro sendo representado pelo Ivan Cepeda", afirma Moura.

Cepeda também deverá buscar os eleitores de Paloma Valencia, mas deverá enfrentar dificuldades. Ela anunciou apoio a Abelardo de la Espriella pouco depois da divulgação dos resultados, ainda na noite de domingo, 31.