Ciclone extratropical aciona alerta de "grande perigo" para Rio Grande do Sul

Inmet emitiu aviso para região oeste do estado; episódio marca o primeiro fenômeno climático do ano

Formação do ciclone aconteceu entre o Paraguai e a Argentina (Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13h51.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "grande perigo" para o oeste do Rio Grande do Sul. O aviso foi motivado pela formação do primeiro ciclone extratropical do ano.

O fenômeno deve afetar o clima da região nos próximos dias. No restante do estado, o aviso é no nível de laranja que representa "perigo". 

Ciclone traz grande volume de chuva e vendaval

Segundo o instituto, o volume de chuvas pode ultrapassar os 100 mm por dia com ventos de até 100 km/h.

O aviso menciona também o risco de queda de granizo e chances de cortes de energia, alagamentos e queda de árvores.

O alerta vermelho do Inmet é válido até as 23h59 desta sexta-feira, 9.

Durante as tempestades, a recomendação é que os moradores desliguem aparelhos elétricos das tomadas e o quadro geral de energia elétrica.

Influência da passagem do ciclone no clima

A passagem do ciclone também deve provocar alagamentos e pode atingir o sul de São Paulo e o Mato Grosso do Sul.

Segundo o Climatempo, em Alegrete (RS) e Itaqui (RS), cidades da porção oeste do estado, a temperatura varia entre 21°C e 26°C.

A variação é a mesma em Rosário do Sul (RS), mas com mínima de 20°C e máxima de 25°C.

Formação começou em países vizinhos

A formação do ciclone começou entre o Paraguai e a Argentina. Ele se estabelece durante a madrugada deste sábado, 10, e se move para leste.

Após a passagem pelo extremo-sul gaúcho, o ciclone chega ao Atlântico na segunda-feira, 12. Com isso, a influência no clima brasileiro será menor.

