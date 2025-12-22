“Rio atmosférico” pode provocar até 200 mm de chuva no RS nesta semana

O Rio Grande do Sul pode registrar até 200 milímetros de chuva ao longo desta semana, segundo previsões meteorológicas, o que aumenta o risco de alagamentos e inundações em diversas regiões. O volume é considerado muito acima do normal para o mês de dezembro.

O responsável por esse cenário é um fenômeno chamado de “rio atmosférico” — uma extensa faixa de ar muito úmido que se desloca pela atmosfera transportando grandes quantidades de vapor d’água, em volume comparável ao de um rio.

De forma simplificada, esse ar úmido se forma sobre a Amazônia e, ao encontrar uma massa de ar seco no centro do país, acaba sendo desviado para o Sul. O resultado é um céu carregado, clima abafado e chuva frequente no território gaúcho.

Em Santo Cristo, na região das Missões, choveu 115 milímetros entre domingo (21) e esta segunda-feira (22), volume suficiente para transformar ruas em verdadeiras correntezas. Também houve registros de chuva intensa em cidades como Ijuí, Não-Me-Toque e Torres.

Em Porto Alegre, a chuva começou durante a tarde desta segunda-feira e deve continuar, de forma intermitente, até o fim da semana. A previsão indica períodos de melhora no tempo, mas intercalados com novos episódios de precipitação.

Apesar de a chuva não ser contínua, meteorologistas alertam que, em pontos isolados, pode chover forte em curto intervalo de tempo, aumentando o risco de alagamentos e inundações.

Chuva fora do padrão para dezembro

Segundo a MetSul Meteorologia, o volume de chuva esperado está muito acima da média histórica para dezembro e foge do padrão climático habitual do período. A recomendação é que a população acompanhe os alertas da Defesa Civil, especialmente em áreas já vulneráveis a enchentes.

Autoridades monitoram a situação e não descartam novos avisos caso o cenário de instabilidade persista ao longo dos próximos dias.