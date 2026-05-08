Ciclone bomba: Brasil terá rajadas de vento no final de semana; veja previsão

O Brasil deve registrar fortes rajadas de vento entre os dias 8 e 10 de maio, segundo previsão publicada pela Climatempo. O fenômeno ocorre por causa da formação de um ciclone extratropical na costa da Argentina, que vai provocar uma grande diferença de pressão atmosférica sobre parte da América do Sul.

De acordo com a previsão, as rajadas poderão ocorrer mesmo sem chuva. O ciclone vem acompanhado de uma frente fria, que pegará apenas o extremo-sul do Brasil.

O sistema formado pelo ciclone somado à queda de temperatura deve atuar especialmente sobre regiões do Sul e do Sudeste ao longo do final de semana. Segundo o Climatempo, o período de maior intensidade dos ventos começou na última quinta-feira, 7, e vai até o próximo domingo, 10.

O ciclone ficará afastado do território brasileiro, sobre o oceano, mas terá força suficiente para influenciar as condições atmosféricas no país. O fenômeno também deve contribuir para o aumento da agitação marítima no sul do país.

Ainda segundo a previsão, os ventos poderão ser moderados a fortes em vários momentos, exigindo atenção da população, especialmente em áreas mais expostas.

Previsão das rajadas de vento:

Sexta-feira, 8 de maio

No decorrer da tarde e noite da sexta-feira, as rajadas já enfraquecem no interior do Rio Grande do Sul, mas ainda podem alcançar marcas entre 50 km/h e 70 km/h no litoral gaúcho e extremo sul do estado.

No Rio Grande do Sul, na madrugada e manhã de sexta-feira, por causa dos temporais, rajadas de vento entre 70 km/h e 90 km/h podem ocorrer no Noroeste, Norte, Centro, Vales, região metropolitana de Porto Alegre, Costa Doce, Sul, Litoral Médio e Norte, Serra e Nordeste.

Rajadas de vento de 50 km/h a 70 km/h poderão ocorrer em vários locais de Santa Catarina, do Paraná e no sul do estado de São Paulo. Em alguns pontos do sul de São Paulo, as rajadas de vento podem atingir velocidades de até 85 km/h. Vale reforçar que essas rajadas podem acontecer mesmo sem estar chovendo.

Sábado, 9 de maio

O sábado deve registrar rajadas de vento de até 70 km/h no sul e no litoral sul do Rio Grande do Sul no continente, e de até 75 km/h nas áreas litorâneas.

Rajadas de 40 km/h a 50 km/h em Mato Grosso do Sul, no extremo oeste de São Paulo e no extremo sul de Mato Grosso devem ser observadas durante o sábado; será um vento frio originado pela forte massa de ar polar que estará avançando sobre o Brasil;

Domingo, 10 de maio

Rajadas de vento em torno dos 60 km/h podem ocorrer no sul e no litoral sul do Rio Grande do Sul.

Além disso, rajadas muito frias, de 40 km/h a 50 km/h, poderão ser observadas em Mato Grosso do Sul, no oeste do estado de São Paulo, no oeste, noroeste e sul de Mato Grosso, em Rondônia e no leste do Acre.

Rajadas de vento frio, de 40 km/h a 50 km/h, também poderão ocorrer no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro.