Chuvas no RJ: semana começa com uma pessoa desaparecida e ruas ainda alagadas

Mais de 24 horas depois das fortes chuvas no estado do Rio de Janeiro, os municípios fluminenses ainda enfrentam os efeitos das ruas alagadas, de deslizamentos e de acidentes. Ao todo, 11 pessoas morreram e uma segue desaparecida.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminenses, as ruas do bairro Amapá ainda estão embaixo d'água. No capital, o metrô teve funcionamento restabelecido, e um hospital e nove unidades de atenção primária tiveram consultas suspensas pelos próximos dias.

No estado foram três mortos em Nova Iguaçu, um em Belford Roxo, dois em Duque de Caxias, dois em São João de Meriti e três no Rio de Janeiro. Uma mulher está desaparecida após a queda de um veículo no Rio Botas, no trecho entre Nova Iguaçu e Belford Roxo.

Duque de Caxias embaixo d'água

Duque de Caxias tem regiões alagadas, quase 24 horas depois da chuva. Em algumas ruas do bairro Amapá, a água está na altura da cintura, como mostrou o "Bom Dia Rio", da TV Globo. Não é possível ver o chão. Casas estão alagadas, como em um condomínio em que todos os imóveis foram invadidos pela chuva. Carros também estão embaixo d'água.

Unidade de saúde também foi cercada pela água. Uma escola pública foi transformada em abrigo para famílias que tiveram que deixar suas casas neste fim de semana.

De acordo com moradores, ouvidos pelo "Bom Dia Rio", a chuva no município parou por volta das 6h30 deste domingo. Pouco depois das 13h, a água do Rio Capivari começou a subir e a alagar as ruas. Eles ainda contaram que a água suja estava retornando do bueiro, e que o motivo disso foi a abertura das comportas da represa de Xerém. O bairro Amapá fica no quarto distrito de Duque de Caxias, bem no limite com Belford Roxo perto da Represa do Garrão.

Segundo o Instituto Nacional e Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas para a tarde desta segunda-feira no município. Os ventos devem se manter fracos. Já a temperatura pode variar entre a mínima de 22 graus e a máxima de 35 graus.

Impactos na capital

Na capital, a região mais atingida foi a Zona Norte, local que registrou três mortes. Unidades de saúde também foram muito atingidas, a principal delas foi o Hospital municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, que teve o subsolo inundado e ficou seis horas sem energia elétrica.

No fim da noite de domingo, pelas redes sociais, a Secretaria municipal de Saúde divulgou alterações no funcionamento e alerta que os pacientes "que não puderem esperar as duas semanas devem procurar a Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, na data e horário em que estavam agendados", isto para consultas e exames.