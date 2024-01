Temporais no Brasil: Sergipe é o único estado que não tem alerta de perigo de chuvas intensas

Sergipe é o único estado brasileiro sem alerta de perigo para chuvas intensas nesta segunda-feira. Todas as demais 25 unidades da federação e o Distrito Federal foram alertados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fortes temporais causaram estragos no fim de semana, sobretudo, no Rio de Janeiro, onde pelo menos 11 pessoas morreram e uma mulher está desaparecida.

Todo o território do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Tocantins Maranhão, Piauí, Rio de Janeiro, Goiás e do Distrito Federal estão sob alerta de chuvas intensas. Boa parte de Amazonas, Pará, Amapá, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Paraíba também está na mesma condição.

Roraima, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Espírito Santo e São Paulo tem pequenas partes do território em alerta de chuvas intensas.

De acordo com o Inmet, nas localidades em alerta amarelo (perigo potencial) há possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Já o alerta laranja está presente em sete estados e no Distrito Federal. Nesses locais as chuvas podem chegar a 100 mm/dia e os ventos pode alcançar a velocidade de 100 km/h. Há ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.