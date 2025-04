Chuvas intensas no Centro-Norte do Brasil geram alerta; veja previsão para esta terça

No primeiro dia após a volta do feriado prolongado de Páscoa, a previsão é de que grande parte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste sigam enfrentando pancadas de chuvas ao longo do desta terça-feira, 22. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nessas três regiões do país, apenas Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Distrito Federal e parte de Goiás terão tempo firme.

Mesmo fora da área deste aviso, o Sudeste também deve registrar chuva fraca ao longo do dia. Na região, entre as capitais, a máxima deve ser registrada em Vitória (28°C), com São Paulo não passando dos 24°C, Belo Horizonte dos 25°C e a cidade do Rio dos 27°C.

A região Sul é a única sem previsão de chuva. Em Porto Alegre, as temperaturas podem chegar aos 26°C, com céu parcialmente nublado, enquanto que Curitiba (máxima de 24°C e mínima de 12°C) e Florianópolis (máxima de 25°C e mínima de 16°C) terão céu nublado.

Segundo o Climatempo, a chuva na região é resultado de um lento deslocamento de uma frente fria, que encontra ar quente e úmido, favorecendo, assim, a formação de muita instabilidade nessa área.

"O principal destaque fica por conta da previsão de chuva intensa e com chuva intensa em curto intervalo de tempo, além de grandes volumes acumulados diários na Região Metropolitana de Salvador entre a terça-feira (22) e a próxima quinta-feira (24)", alerta o Climatempo.

Chuvas Intensas

O alerta do Inmet atinge integralmente toda a região Norte do país, Nordeste (exceto Sergipe, Pernambuco e Alagoas), além de Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, interior de Goiás e extremo norte de Minas. Nesses locais, há também a previsão da ocorrência de ventos intensos, que podem chegar os 60 km/h.

Mesmo com a chuva, capitais do Nordeste como Teresina (máxima de 30°C), João Pessoa (32°C) e Natal (31°C) terão uma terça-feira de clima quente. No Norte, em Manaus (33°C), Belém (30°C), Palmas (33°C) e Porto Velho (34°C, máxima entre as capitais), o calor também aparece.