Vai chover no feriado de Páscoa? Veja a previsão do tempo em São Paulo

Abril terá um feriado prolongado já nesta semana. Na sexta-feira, 18, comemora-se a Sexta-Feira Santa, no domingo, 20, a Páscoa e, na segunda-feira, 21, o Dia de Tiradentes. Ao todo, serão quatro dias de folga — o que deve animar muita gente a tirar o carro da garagem para viajar. Mas fica o aviso: vai chover.

A previsão dos próximos dias, segundo o Climatempo, é de céu nublado e pancadas de chuva, sobretudo no sábado e segunda-feira. A máxima de temperatura no feriado será 27º e a mínima de 14º.

Veja como será a temperatura no feriadão de abril

Sexta-feira, 18

A previsão para sexta-feira, 18, é de dia nublado, com poucas horas de Sol sem nuvens. A noite terá pancadas de chuva. A máxima é de 27º e a mínima será de 18º, com umidade do ar entre 63% e 92%.

Sábado, 19

A previsão para sábado, 19, é de Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva de tarde e de noite. A máxima é de 25º e a mínima será de 19º, com umidade do ar entre 70% e 94%.

Domingo, 20

A previsão para domingo, 20, é de dia nublado, com chuva pela manhã. Haverá abertura de Sol somente de tarde, entre pancadas de chuva. A noite fica nublada, com garoa. A máxima é de 21º e a mínima será de 17º, com umidade do ar entre 77% e 92%.

Segunda-feira, 21

A previsão para segunda-feira, 21, é de Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublados. A máxima é de 20º e a mínima será de 14º, com umidade do ar entre 7% e 96%.