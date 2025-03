Chuvas intensas e ventos fortes: capitais devem registrar mudanças no tempo

Uma frente fria avança pelo Brasil nesta segunda-feira, 10, trazendo chuvas intensas, ventos fortes e queda de temperatura em diversas regiões. O Inmet emitiu alertas para temporais e acumulados de chuva no Sul, Sudeste e Nordeste, além de riscos de alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis. Capitais como São Paulo, Curitiba e Recife devem enfrentar mudanças bruscas no clima, enquanto cidades do Centro-Oeste e Norte seguem com temperaturas elevadas e pancadas de chuva.

A seguir, confira a previsão do tempo para as principais capitais do país, segundo dados do Inmet.

Previsão do tempo por capitais

São Paulo (SP)

Chuvas ocasionais e tempestades isoladas

Máxima: 31°C | Mínima: 20°C

Ventos moderados a fortes

Rio de Janeiro (RJ)

Possibilidade de tempestades

Máxima: 31°C | Mínima: 24°C

Rajadas de vento ocasionais

Belo Horizonte (MG)

Sol entre nuvens

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Vento fraco

Curitiba (PR)

ALERTA LARANJA – TEMPESTADE SEVERA

Chuva entre 50 e 100 mm/dia, ventos de até 100 km/h e risco de granizo

Risco de quedas de árvores, alagamentos e danos em estruturas

Defesa Civil: 199 | Bombeiros: 193

Porto Alegre (RS)

ALERTA AMARELO – QUEDA DE TEMPERATURA

Declínio entre 3°C e 5°C

Vento moderado

Defesa Civil: 199

Salvador (BA)

Parcialmente nublado

Máxima: 31°C | Mínima: 26°C

Ventos fracos a moderados

Recife (PE)

ALERTA AMARELO – CHUVA INTENSA

Acumulados de 50 mm/dia

Risco de alagamentos e deslizamentos em áreas vulneráveis

Defesa Civil: 199 | Bombeiros: 193

Fortaleza (CE)

Períodos de chuva

Máxima: 29°C | Mínima: 24°C

Ventos fracos

Brasília (DF)

Sol entre nuvens

Máxima: 32°C | Mínima: 20°C

Vento moderado

Manaus (AM)

ALERTA AMARELO – CHUVAS INTENSAS

Acumulados de até 50 mm/dia

Risco de cortes de energia e quedas de galhos de árvores

Defesa Civil: 199

Recomendações para áreas sob alerta