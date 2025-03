Após calorão, SP deve ter chuvas intensas e ventos de até 80 km/h; Defesa Civil prepara gabinete

A Defesa Civil de São Paulo montou um gabinete de crise para acompanhar os impactos da frente fria que se aproxima do estado neste domingo, 9. O fenômeno traz chuvas intensas e ventos de até 80 km/h, levando as autoridades a classificarem a situação como "alarmante".

As mudanças bruscas de temperatura devem ocorrer entre domingo e segunda-feira, atingindo diversas regiões, incluindo a capital paulista. Áreas como Baixada Santista, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte estão sob alerta.

Além disso, [grifar] cidades como Itapeva, Campinas, Sorocaba, Presidente Prudente e Marília devem ser as mais afetadas, enquanto Bauru, Araraquara e Araçatuba enfrentam risco moderado.

Antes da chegada da frente fria, os termômetros podem marcar até 37°C em algumas regiões, com a capital atingindo cerca de 35°C. Para minimizar os efeitos do calor, a Defesa Civil distribuirá água gratuitamente no Parque Ibirapuera neste domingo, entre 11h e 15h.

[/grifar] O gabinete funcionará das 18h deste domingo até a próxima terça-feira, 11, em conjunto com concessionárias e órgãos governamentais.

Recomendações para população

Diante da previsão de tempestades e ventos fortes, as autoridades recomendam que os moradores evitem áreas de alagamento, reforcem a segurança de telhados e objetos soltos em varandas e quintais. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.