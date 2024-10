Chuvas continuam pelo Brasil e podem se estender até domingo com recorde; veja previsão

As chuvas tomaram conta do Brasil nesta quinta-feira, e devem seguir atingindo 17 estados do país até domingo. Essa pode se tornar a semana mais chuvosa registrada desde o mês de abril, segundo projeções do MetSul Meteorologia. A mudança representa o fim de uma temporada seca, após seis meses de chuvas abaixo da média na maior parte do país. Nesta sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para chuvas e tempestades em diversos pontos nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

A estação chuvosa, segundo o portal, é marcada por mais precipitações em estados das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. Os últimos meses foram de calor intenso somada à baixa umidade em diversos pontos do país.

Previsão para esta sexta

No Sul, onde já há precipitações desde o início da semana, a chuva se mantém, mas também atinge com mais intensidade diversos pontos do Centro-Oeste e do Sudeste. O MetSul destaca que a chuva deve chegar, inclusive, a locais que não têm precipitação há quase seis meses.

Os alertas de chuva do Inmet são válidos para os seguintes estados nesta sexta-feira: Acre, Amazonas, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e São Paulo, além do Distrito Federal. Os estados do Amapá e Pará também tem previsão de pancadas isoladas no litoral.

A previsão é de chuva entre 50mm e 100mm por dia, ventos intensos e queda de granizo no Centro-Sul do país.

Até quando chove?

Segundo o MetSul, novos períodos de instabilidade e muita chuva podem ocorrer a partir do fim de semana e o começo da próxima semana, principalmente no Centro-Sul do país.

O Nordeste, no entanto, não deve enfrentar chuvas nesse período.

Conforme a projeção do MetSul, pontos do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul terão acumulados perto de 50 mm ao longo dos próximos dez dias. Já no Sul, principalmente em Santa Catarina e no Paraná, os acumulados devem ultrapassar os 100 mm e alcançar até 200 mm.

O MetSul alerta para temporais, chuvas fortes, raios, queda de granizo, vendavais e até alagamentos no Centro-Sul. O portal destaca, principalmente, Minas Gerais, Goiás e o Distrito Federal.

Como estará o tempo em outubro?

Ao longo do mês, as chuvas devem, gradualmente, retornar e avançar pelo Brasil, segundo o instituto. A previsão indica precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, com chances do retorno gradual para a região central do País, durante a segunda quinzena do mês.