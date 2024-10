'O número 1 da fila é o Tarcísio', diz presidente do PL sobre opção em 2026 para presidência

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, sinalizou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Repulicanos) é o "número 1 da fila" que o partido deve apoiar na disputa de 2026 para o Planalto. Em entrevista à GloboNews o cacique da sigla de Jair Bolsonaro voltou a reforçar que o ex-presidente é "o melhor nome", mas Tarcísio assume o posto devido a inelegibilidade.

Bolsonaro foi condenado no ano passado em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e está impedido de disputar um cargo público até 2030. Para Valdemar, no entanto, o processo pode ser revertido num processo de anistia. Apesar de não ser o mesmo caso, o presidente do PL citou o caso de Lula, que voltou a ser eleito.

"Eu acho que o Bolsonaro ainda vai ser candidato. Quando o Lula estava preso vocês achavam que ele ia ser candidato? Ninguém achava no Brasil. Mas eu acho que vai ter uma saída (pro Bolsonaro). Acho que vai ter uma saída para isso. A gente vai botar para votar a anistia. O candidato nosso é o Bolsonaro, seria o melhor para nós. Mas (diante da inelegibilidade), o número 1 da fila é o Tarcísio", declarou Valdemar nesta sexta-feira.

O presidente do PL ainda citou o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL).

"O Eduardo é um cara combativo. Estamos estudando para ele defender o partido, e que tenha imunidade (parlamentar). Eu não tenho, o Bolsonaro não tem".