Chuva forte atinge São Paulo nesta quinta-feira e deixa mais de 13 mil imóveis sem luz

A Defesa Civil emitiu alerta para chuva forte em São Paulo nesta quinta-feira, 26, com ocorrência de pancadas nas zonas leste, oeste, norte e sul da capital. O comunicado também emitiu alerta para raios, vento e queda de granizo.

Segundo o órgão, a chuva ocorre em razão da atuação de áreas de instabilidade causadas pelo transporte de calor e umidade.

Nesta quinta-feira, 26, a presença de sol entre nuvens favorece a elevação das temperaturas e intensifica a sensação de calor e abafamento. A combinação de calor e umidade cria condições para instabilidades ao longo do dia.

No período da tarde, o transporte de calor e umidade aumenta a possibilidade de formação de nuvens carregadas, principalmente na capital, na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista. A previsão indica pancadas isoladas de chuva, com intensidade que pode variar de moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento. As condições podem se estender para o período da noite.

Os modelos meteorológicos não apontam acumulados elevados de chuva para o dia. Mesmo assim, há possibilidade de eventos isolados com chuva intensa em curto período, o que pode resultar em volumes significativos de forma localizada.

Queda de energia em vários pontos de São Paulo

Até a última atualização do Mapa da Enel São Paulo, às 15h13, 13.341 imóveis no estado estão sem energia elétrica.

Segundo a listagem, a capital paulista é a região mais afetada, com 11.394 clientes sem eletricidade. Em seguida, aparece o município de Ribeirão Pires, com 1.314 imóveis sem luz, e Juquitiba, com 115.

Previsão para os próximos dias

A semana termina com predomínio de tempo seco e ensolarado, acompanhado por elevação das temperaturas e redução nos índices de umidade do ar. O cenário indica dias com calor persistente e umidade baixa na reta final da semana.

Na sexta-feira, 27, o sol predomina desde as primeiras horas do dia, com rápida elevação das temperaturas. As mínimas devem ficar em torno de 19°C, enquanto as máximas podem alcançar os 31°C, com umidade próxima dos 40%. No fim da tarde, a entrada da brisa marítima aumenta a nebulosidade, mas não há previsão de chuva.

No sábado, 28, o padrão se mantém, com presença de sol e aquecimento ao longo do dia. As temperaturas variam novamente entre mínimas próximas de 19°C e máximas de até 30°C, com índices de umidade também ao redor de 40%. A chegada da brisa marítima no fim da tarde provoca aumento de nuvens, sem indicativo de precipitação para a Grande São Paulo.