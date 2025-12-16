Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO
Um conteúdo SBT News

Moraes vota para condenar 5 réus envolvidos em tentativa de golpe

Em seu voto, relator considerou não haver provas suficientes para condenar delegado da PF

SBT News
SBT News

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 14h48.

Tudo sobreSupremo Tribunal Federal (STF)
Saiba mais

O ministro Alexandre de Moraes votou nesta terça, 16, para absolver um e condenar cinco dos seis réus do núcleo 2 da trama golpista, que é o grupo considerado pela acusação como o responsável pelo gerenciamento das ações antidemocráticas.

O julgamento ocorre na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) e ainda contará com os votos da ministroa Cármen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

O grupo é acusado de atuar de forma operacional e estratégica para viabilizar ações que buscavam romper a ordem democrática após o resultado das eleições.

O núcleo 2 é formado por seis réus:

  • Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal, ex-secretário-executivo de Segurança Pública do Distrito Federal e ex-diretor de operações do Ministério da Justiça
  • Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor internacional da Presidência da República no governo Bolsonaro
  • Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva do Exército e ex-assessor de Jair Bolsonaro  
  • Marília Ferreira de Alencar, delegada, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça e ex-subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito federal
  • Mário Fernandes, general da reserva do Exército e ex-secretário-executivo da Secretaria Geral da Presidência da República no governo Bolsonaro
  • Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal

Moraes votou pela condenação dos réus Filipe Martins, Marcelo Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasques pelos cinco crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República (PGR): organização criminosa armada, golpe de estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As penas só serão debatidas se houver maioria pela condenação.

Entre os diversos pontos trazidos pela PGR, o órgão acusa Filipe Martins de ser um dos responsáveis pela elaboração da minuta golpista, Mário Fernandes de ter desenvolvido o plano Punhal Verde e Amarelo -- que previa os assassinatos de Lula, Moraes e Geraldo Alckmin --, Silvinei Vasques de ter planejado e autorizado blitzs ilegais na região Nordeste do país no segundo turno das eleições de 2022, e Marcelo Câmara de ter participado do plano Punhal Verde e Amarelo.

No voto de condenação parcial, Alexandre de Moraes considerou que a ré Marília Ferreira de Alencar deve ser penalizada apenas por dois crimes, o de organização criminosa armada e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro pesou a participação da ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça no planejamento das blitzs ilegais montadas pela PRF.

"Não há dúvida em relação à efetiva participação na tentativa de manipular, prejudicar o segundo turno das eleições e, por isso, atentou, dentro da organização criminosa, contra as instituições e o Estado Democrático de Direito. Mas, após as práticas destes crimes não há nenhuma prova robusta, razoável de nexo causal das suas condutas com o que ocorreu no dia 8 [de janeiro de 2023]", justificou o relator.

Em relação ao réu Fernando Sousa de Oliveira, Moraes entendeu que a absolvição se faz necessária pela insuficiência de provas a respeito da culpabilidade do ex-secretário-executivo de Segurança Pública do Distrito Federal. O relator afirmou que a presunção de inocência deve prevalecer na análise sobre o envolvimento de Oliveira nos atos de 8 de janeiro e nas blitzes da PRF que tentavam impedir o acesso de eleitores da região Nordeste aos locais de votação durante o segundo turno eleitoral.

A expectativa é de que o desfecho do caso ajude a consolidar o entendimento do STF sobre a responsabilização dos diferentes núcleos identificados na investigação sobre a tentativa de golpe.

Após a apresentação de todos os votos, havendo maioria pelas condenações, os ministros realizam a dosimetria das penas e determinam as sentenças e sanções adicionais para cada um dos réus.

Acompanhe tudo sobre:SBT NewsAlexandre de MoraesSupremo Tribunal Federal (STF)Jair Bolsonaro

Mais de Brasil

Chuva e vento fortes provocam alagamentos em cidades de Santa Catarina

Aprovação de Lula sobe a 48% e desaprovação cai a 49%, diz Genial/Quaest

Prefeito da Paraíba tem mandato cassado após acusação de envolvimento com crime organizado

Policial sacou R$ 48 milhões para deputado Antônio Doido, diz PF

Mais na Exame

Casual

Por que a Zara está abrindo uma pop-up no Quadrado de Trancoso

Um conteúdo SBT News

Chuva e vento fortes provocam alagamentos em cidades de Santa Catarina

Esporte

Al Rayyan x Praia Clube: horário e onde assistir ao jogo pelo Mundial de Clubes

Carreira

Seu negócio não precisa de mais esforço, precisa disso — e quase ninguém fala