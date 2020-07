Brasil tem 1.110 mortes por covid-19 em 24h, diz consórcio

O Brasil tem 77.932 mortes e 2.048.697 casos confirmados de covid-19, segundo levantamento do consórcio de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde e divulgado nesta sexta-feira, 17 de julho.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registrados 1.110 óbitos e 33.959 testes reagentes para o SARS-CoV-2.

O consórcio de veículos reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza os últimos sete dias, está em 1.058 confirmações de óbitos e 34.908 casos a cada 24 horas.

Apesar de alguns estados, principalmente do Sul e do Centro-Oeste, ainda enfrentarem problemas no combate à pandemia, o diretor executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan, disse que o número médio de casos diários da doença se estabilizou na casa dos 40.000 nas últimas semanas, mas ainda não apresenta uma tendência de queda sustentada.

“O vírus ainda dita a regra em muitos países, inclusive no Brasil”, alertou em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Com o primeiro caso confirmado em fevereiro, foram três meses para chegar a 500.000 casos, no dia 31 de maio. Menos de um mês depois, esse número foi para 1 milhão, e 27 dias após esse patamar, o Brasil registra mais de 2 milhões de infectados.

Recorde de casos no mundo

A OMS registrou um aumento recorde nos casos globais de coronavírus na sexta-feira, com 237.743 em 24 horas.

Os maiores números de registros ocorreram nos Estados Unidos, Brasil, Índia e África do Sul, de acordo com um relatório diário. O recorde anterior para novos casos era de 230.370, registrado no dia 12 de julho. As mortes se mantiveram constantes e, em média, de 5.000 por dia em julho.

(Com Reuters)