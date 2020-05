Covid-19: Brasil ultrapassa marca de 500 mil casos e beira 30 mil mortes

O Brasil untrapassou neste domingo (31) a marca dos 500 mil casos confirmados de covid-19, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. Ao todo, são 514.849 pessoas infectadas, 16.409 a mais do que o registrado ontem e 29.314 óbitos.

Vale ressaltar que domingos costumam registrar menores números diários, porque muitos laboratórios trabalham com capacidade reduzida. Neste sábado (30) foi a primeira vez que o país chegou aos 30 mil casos em um dia, um recorde. A pasta também informou que 206.555 pessoas já estão recuperadas. No mundo, os casos já passam de 6 milhões.

Com 210 milhões de pessoas e a sexta maior população do planeta, o Brasil ultrapassou a Espanha e agora é o quinto país com mais mortes causadas pelo coronavírus no mundo. O país europeu, com uma população de pouco mais de 46 milhões, tem 27.127 óbitos, segundo a Universidade Johns Hopkins.

O Sudeste continua sendo a região com mais casos da doença causada pelo novo coronavírus: são 187.240 casos confirmados. O Nordeste, segunda região mais afetada, já confirmou 179.401 contaminações, seguido do Norte, com 107.752.

Na sexta-feira, o Brasil foi o segundo país em número de mortes diárias. Só ficou atrás dos Estados Unidos, que contabilizou 1.265, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, em inglês).

Há 14 dias o Ministério da Saúde está sem um chefe definitivo no comando da pasta. Desde a saída de Nelson Teich, no dia 15 de maio, o secretário-executivo do ministério, Eduardo Pazuello, assumiu a função inteiramente.

(Com informações de Estadão Conteúdo)