Após apagão de dados, estados voltam a atualizar números da covid-19

O consórcio de veículos de imprensa divulgou um balanço nesta quarta-feira, 11, com os números da pandemia de covid-19 no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde. O país tem 163.406 óbitos e 5.749.007 casos confirmados da doença.

O balanço, atualizado às 20 horas, mostra que no período de um dia foram registradas 564 vítimas e 47.724 testes reagentes para o coronavírus.

Os dados são compilados pelo consórcio de imprensa que reúne UOL, Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo, G1 e Extra.

A média móvel, que contabiliza o número de óbitos da última semana, é de 319, uma queda de 27% se comparado com 14 dias atrás.

Após cinco dias de apagão de dados, por problemas no sistema do Ministério da Saúde que compila todas as informações, os estados voltaram a fazer a atualização. Minas Gerais foi o único a relatar dificuldades nesta quarta-feira, e não consegue informar o número de mortes pela covid-19 desde sábado, 7.

Testes com a Coronavac são retomados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou a retomada dos estudos clínicos com a vacina chinesa Coronavac nesta quarta-feira, 11. Os teste foram suspensos na segunda, 9, após a ocorrência de um “efeito adverso grave” – que, segundo o governo do Estado de São Paulo, foi uma morte sem relação com a vacina.

Até o momento, pouco mais de 10.000 voluntários já receberam a vacina em sete estados brasileiros. O total de testados será de 13.000 pessoas.

Em comunicado divulgado à imprensa nesta nesta quarta-feira (11), a agência reguladora reforçou que a suspensão do estudo levou em conta critérios técnicos e que, até data da suspensão, não tinha conhecimento de informações que só foram encaminhadas na terça-feira (10) pelo patrocinado do estudo.