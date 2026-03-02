Marília Arraes se filia ao PDT para concorrer ao Senado em Pernambuco

A ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) irá se filiar ao PDT para concorrer pela sigla a uma vaga no Senado em Pernambuco.

Marília Arraes deixou o PT em 2022, quando se filiou ao Solidariedade para então disputar o governo estadual. Na época, ela chegou ao segundo turno, mas perdeu para a atual governadora Raquel Lyra (PSD). Agora, ela trocará de partido novamente.

Segundo informações do jornal O Globo, Arraes comunicou ao Solidariedade que se filiará ao PDT para as eleições em 2026. O evento de filiação deve ocorrer no dia 12 de março.

A mudança de sigla movimenta o cenário da esquerda no estado para as eleições de outubro deste ano. Arraes é considerada aliada de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, mesmo com a ida ao PDT, deve receber apoio do presidente.

Disputa pelo apoio de Lula

Lula ainda não declarou apoio aberto a candidatos no pleito eleitoral, mas os partidos PSB e PDT disputam a atenção para torná-lo cabo eleitoral e garantir o governo estadual ou as cadeiras no Senado.

Atualmente, os três senadores pernambucanos são Fernando Dueire (MDB), Humberto Costa (PT) e Teresa Leitão (PT). Dueire e Costa terminam seu mandato neste ano, então os eleitores pernambucanos vão às urnas para eleger dois senadores.

Segundo o jornal O Globo, a única definição do PT de Pernambuco é a candidatura à reeleição de Humberto Costa. Dessa forma, a segunda vaga ainda poderá ser negociada com outras siglas.

Na última edição da pesquisa Datafolha em Pernambuco, Marília Arraes apareceu em primeiro entre os cenários estimulados de disputas pelo Senado, com taxas entre 36% e 41%. Já Humberto Costa aparece em segundo lugar, com taxa de intenção de voto entre 24% e 26%.