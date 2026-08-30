Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Embarcação com quase 270 pessoas naufraga entre Chipre e Turquia

Ainda há 17 pessoas desaparecidas, e as buscas continuam

Embarcação com 267 pessoas vira no Mediterrâneo (Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)

Embarcação com 267 pessoas vira no Mediterrâneo (Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10h06.

Última atualização em 30 de agosto de 2026 às 16h20.

Priorizar nos meus resultados Google

Uma embarcação com quase 270 pessoas a bordo virou neste domingo, 30, no Mediterrâneo, durante travessia do norte do Chipre para a Turquia. Pelo menos oito pessoas morreram e 17 continuam desaparecidas, informaram autoridades locais à imprensa turca.

Uma operação de resgate segue em andamento.

"Algumas pessoas tiveram que pular na água sem colete salva-vidas [...] Foi, literalmente, uma luta pela sobrevivência", declarou Efe Mültici à CNN da Turquia.

A balsa transportava 267 passageiros e ainda há 17 pessoas desaparecidas, informou a agência oficial TAK.

Segundo o primeiro-ministro da República Turca do Norte de Chipre (RTNC), Unal Ustel, além do capitão da embarcação, outros sete tripulantes também foram presos.

O naufrágio

Segundo o Ministério do Interior do Chipre do Norte, o navio Filo Jet transportava 259 passageiros e oito tripulantes de Kyrenia para o porto turco de Taşucu quando começou sofrer com infiltração, ainda a poucos quilômetros da costa cipriota.

Vídeos mostram a embarcação tombada de lado em mar agitado, com pessoas de colete salva-vidas sendo retiradas da água por equipes de resgate, enquanto outras permaneciam à espera de socorro.

Operação de resgate

De acordo com o Ministério do Interior, quatro embarcações da guarda costeira do norte do Chipre, um navio de passageiros e dois helicópteros foram mobilizados para a área do naufrágio. Imagens do local mostraram dezenas de pessoas na lateral da embarcação virada e ao menos um helicóptero sobrevoando o resgate.

Uma transmissão ao vivo do porto de Kyrenia mostrou sobreviventes desembarcando de helicópteros e barcos de resgate, com várias ambulâncias posicionadas no local para atendimento.

Dados de rastreamento da plataforma MarineTraffic mostram que a embarcação foi localizada ao norte de Kyrenia na manhã deste domingo, antes que a transmissão de sua posição fosse interrompida.

O presidente do parlamento turco, Numan Kurtulmuş, lamentou o ocorrido em publicação na rede social X, chamando o naufrágio de "incidente extremamente trágico" e expressando condolências às famílias das vítimas.

*Com informação da CNN e da AFP

Acompanhe tudo sobre:NaufrágiosTurquia

Mais de Mundo

África entra no mapa das exportações de quase 200 empresas brasileiras

Turismo na América Latina: como obter mais receitas e benefícios para a população local

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Trump diz que unificação da Irlanda seria 'fantástica' e que vai acontecer eventualmente

Mais na Exame

Mercados

Amazon nos EUA quer ser dona de 90% das próprias entregas até 2029

Future of Money

5 estratégias para equilibrar segurança e experiência nas transações internacionais

Mundo

África entra no mapa das exportações de quase 200 empresas brasileiras

Marketing

Como Pinterest e Nescafé transformaram uma tendência digital em uma cápsula de bebida