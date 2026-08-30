Embarcação com quase 270 pessoas naufraga entre Chipre e Turquia

Embarcação com 267 pessoas vira no Mediterrâneo (Reprodução/Redes Sociais/Montagem EXAME)
Redação Exame
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 10h06.
Última atualização em 30 de agosto de 2026 às 16h20.
Uma embarcação com quase 270 pessoas a bordo virou neste domingo, 30, no Mediterrâneo, durante travessia do norte do Chipre para a Turquia. Pelo menos oito pessoas morreram e 17 continuam desaparecidas, informaram autoridades locais à imprensa turca.
Uma operação de resgate segue em andamento.
"Algumas pessoas tiveram que pular na água sem colete salva-vidas [...] Foi, literalmente, uma luta pela sobrevivência", declarou Efe Mültici à CNN da Turquia.
A balsa transportava 267 passageiros e ainda há 17 pessoas desaparecidas, informou a agência oficial TAK.
Segundo o primeiro-ministro da República Turca do Norte de Chipre (RTNC), Unal Ustel, além do capitão da embarcação, outros sete tripulantes também foram presos.
Segundo o Ministério do Interior do Chipre do Norte, o navio Filo Jet transportava 259 passageiros e oito tripulantes de Kyrenia para o porto turco de Taşucu quando começou sofrer com infiltração, ainda a poucos quilômetros da costa cipriota.
Vídeos mostram a embarcação tombada de lado em mar agitado, com pessoas de colete salva-vidas sendo retiradas da água por equipes de resgate, enquanto outras permaneciam à espera de socorro.
Ferry de pasajeros hundiéndose frente a la costa del norte de Chipre. Hay 280 personas a bordo.
El ferry se dirigía al puerto turco de Taşucu.
Los barcos de la guardia costera están intentando rescatar a los pasajeros. pic.twitter.com/LdDVmwPbqO
— Media Oriente (@MediaOriente) August 30, 2026
De acordo com o Ministério do Interior, quatro embarcações da guarda costeira do norte do Chipre, um navio de passageiros e dois helicópteros foram mobilizados para a área do naufrágio. Imagens do local mostraram dezenas de pessoas na lateral da embarcação virada e ao menos um helicóptero sobrevoando o resgate.
Uma transmissão ao vivo do porto de Kyrenia mostrou sobreviventes desembarcando de helicópteros e barcos de resgate, com várias ambulâncias posicionadas no local para atendimento.
Dados de rastreamento da plataforma MarineTraffic mostram que a embarcação foi localizada ao norte de Kyrenia na manhã deste domingo, antes que a transmissão de sua posição fosse interrompida.
O presidente do parlamento turco, Numan Kurtulmuş, lamentou o ocorrido em publicação na rede social X, chamando o naufrágio de "incidente extremamente trágico" e expressando condolências às famílias das vítimas.
*Com informação da CNN e da AFP