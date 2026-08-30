Embarcação com quase 270 pessoas naufraga entre Chipre e Turquia

Uma embarcação com quase 270 pessoas a bordo virou neste domingo, 30, no Mediterrâneo, durante travessia do norte do Chipre para a Turquia. Pelo menos oito pessoas morreram e 17 continuam desaparecidas, informaram autoridades locais à imprensa turca.

Uma operação de resgate segue em andamento.

"Algumas pessoas tiveram que pular na água sem colete salva-vidas [...] Foi, literalmente, uma luta pela sobrevivência", declarou Efe Mültici à CNN da Turquia.

A balsa transportava 267 passageiros e ainda há 17 pessoas desaparecidas, informou a agência oficial TAK.

Segundo o primeiro-ministro da República Turca do Norte de Chipre (RTNC), Unal Ustel, além do capitão da embarcação, outros sete tripulantes também foram presos.

O naufrágio

Segundo o Ministério do Interior do Chipre do Norte, o navio Filo Jet transportava 259 passageiros e oito tripulantes de Kyrenia para o porto turco de Taşucu quando começou sofrer com infiltração, ainda a poucos quilômetros da costa cipriota.

Vídeos mostram a embarcação tombada de lado em mar agitado, com pessoas de colete salva-vidas sendo retiradas da água por equipes de resgate, enquanto outras permaneciam à espera de socorro.

Ferry de pasajeros hundiéndose frente a la costa del norte de Chipre. Hay 280 personas a bordo. El ferry se dirigía al puerto turco de Taşucu. Los barcos de la guardia costera están intentando rescatar a los pasajeros. pic.twitter.com/LdDVmwPbqO — Media Oriente (@MediaOriente) August 30, 2026

Operação de resgate

De acordo com o Ministério do Interior, quatro embarcações da guarda costeira do norte do Chipre, um navio de passageiros e dois helicópteros foram mobilizados para a área do naufrágio. Imagens do local mostraram dezenas de pessoas na lateral da embarcação virada e ao menos um helicóptero sobrevoando o resgate.

Uma transmissão ao vivo do porto de Kyrenia mostrou sobreviventes desembarcando de helicópteros e barcos de resgate, com várias ambulâncias posicionadas no local para atendimento.

Dados de rastreamento da plataforma MarineTraffic mostram que a embarcação foi localizada ao norte de Kyrenia na manhã deste domingo, antes que a transmissão de sua posição fosse interrompida.

O presidente do parlamento turco, Numan Kurtulmuş, lamentou o ocorrido em publicação na rede social X, chamando o naufrágio de "incidente extremamente trágico" e expressando condolências às famílias das vítimas.

*Com informação da CNN e da AFP